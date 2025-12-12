🎥 Il n'a rien perdu de son talent : la merveille de Razvan Marin en Conference League

Razvan Marin a rejoint le championnat grec l'été dernier et n'a entre temps rien perdu de ses qualités. L'ancien meneur de jeu du Standard a nettoyé la lucarne de Samsunspor en Conference League.

Après plusieurs saisons en Serie A, à Empoli et Cagliari, Razvan Marin (29 ans) a quitté l'Italie l'été dernier, direction l'AEK Athènes. Titulaire en D1 grecque, il n'a rien perdu de ses qualités et l'a encore prouvé ce jeudi soir en inscrivant un superbe but en Conference League.

Face à Samsunspor, l'AEK était à la recherche d'un but égalisateur et c'est donc Marin qui, d'un superbe coup-franc enroulé en pleine lucarne, a été l'inscrire. Une véritable merveille qui rappellera des souvenirs aux supporters du Standard.

Le coup franc de Răzvan Marin 🇷🇴 avec l'AEK en Conference League, qui passe crèmeeee ☕️⚽️pic.twitter.com/LoKaXzmzbN — Foot Roumain 🇷🇴 (@FootRoumain) December 11, 2025

Razvan Marin comme face à Bruges et Anderlecht

Marin avait en effet déjà étalé ses qualités dans cet exercice en Belgique, inscrivant notamment un coup-franc face à Bruges et Anderlecht lorsqu'il portait les couleurs du Standard (de 2016 à 2019).

Son but face à Samsunspor aura permis à l'AEK Athènes de revenir dans le match puis de l'emporter (2-1), prenant 10 points sur 15 et se rapprochant donc d'une qualification directe pour la phase finale de la Conference League.



Depuis son arrivée en Grèce, Razvan Marin a disputé 24 matchs pour 4 buts toutes compétitions confondues. Sous le maillot du Standard, le Roumain avait disputé 104 matchs, inscrivant 18 buts et délivrant 22 passes décisives.