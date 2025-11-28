🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

Strasbourg a décroché jeudi soir une surprenante victoire 2-1 contre Crystal Palace en Conference League. L'équipe française a fait forte impression, et un Belge en particulier a volé la vedette : le gardien Mike Penders, qui s'est à nouveau distingué par son style de jeu très particulier.

Strasbourg a créé une petite surprise jeudi soir en s’imposant 2-1 contre Crystal Palace en Conference League. Le cinquième de Premier League avait ouvert le score, mais les Français ont totalement renversé la situation.

Mike Penders comme... défenseur supplémentaire

Mike Penders a joué un rôle majeur. Il s’est distingué par plusieurs beaux arrêts, mais aussi par sa manière de jouer. En effet, le gardien belge participe au jeu comme un quatrième défenseur, ce qui permet à Strasbourg d’avoir souvent un homme de plus.

Mike Penders, the tactical factor for Strasbourg 🇧🇪🧠🧤 pic.twitter.com/3NDnrLMJvN — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) November 27, 2025

"Ce match a été deux fois très tendu. Nous créons beaucoup d’occasions en repartant de l’arrière, mais de temps en temps, il faut aussi un peu de chance", explique Mike Penders selon Sporza.

Tot tweemaal toe het geluk aan de zijde van Mike Penders! 😅🇧🇪 pic.twitter.com/PYqDzy8rSs — Play Sports (@playsports) November 27, 2025

Avec une bonne dose de réussite

"Je dois être honnête, lors du premier match, il a fallu s’adapter. Mais une fois que tu joues comme ça, tu ne veux plus rien d’autre. J’adore participer au jeu. Soudain, tu as un homme supplémentaire. Avec moi, on a quatre défenseurs, donc quelqu’un se retrouve forcément libre ailleurs. C’est l’un de nos atouts", poursuit-il.

Mike Penders a eu la réussite de son côté. Deux fois, Crystal Palace a frappé sur le poteau après une perte de balle alors que le Diable Rouge était très loin de son but. "Souvent, ça fonctionne très bien, mais si je me retrouve aussi haut et qu’on perd le ballon, tout est évidemment ouvert. C’est le risque que nous prenons."