🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier

🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulier
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Strasbourg a décroché jeudi soir une surprenante victoire 2-1 contre Crystal Palace en Conference League. L'équipe française a fait forte impression, et un Belge en particulier a volé la vedette : le gardien Mike Penders, qui s'est à nouveau distingué par son style de jeu très particulier.

Strasbourg a créé une petite surprise jeudi soir en s’imposant 2-1 contre Crystal Palace en Conference League. Le cinquième de Premier League avait ouvert le score, mais les Français ont totalement renversé la situation.

Mike Penders comme... défenseur supplémentaire

Mike Penders a joué un rôle majeur. Il s’est distingué par plusieurs beaux arrêts, mais aussi par sa manière de jouer. En effet, le gardien belge participe au jeu comme un quatrième défenseur, ce qui permet à Strasbourg d’avoir souvent un homme de plus.

"Ce match a été deux fois très tendu. Nous créons beaucoup d’occasions en repartant de l’arrière, mais de temps en temps, il faut aussi un peu de chance", explique Mike Penders selon Sporza.

Avec une bonne dose de réussite

"Je dois être honnête, lors du premier match, il a fallu s’adapter. Mais une fois que tu joues comme ça, tu ne veux plus rien d’autre. J’adore participer au jeu. Soudain, tu as un homme supplémentaire. Avec moi, on a quatre défenseurs, donc quelqu’un se retrouve forcément libre ailleurs. C’est l’un de nos atouts", poursuit-il.

Mike Penders a eu la réussite de son côté. Deux fois, Crystal Palace a frappé sur le poteau après une perte de balle alors que le Diable Rouge était très loin de son but. "Souvent, ça fonctionne très bien, mais si je me retrouve aussi haut et qu’on perd le ballon, tout est évidemment ouvert. C’est le risque que nous prenons."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KRC Genk
Strasbourg
Mike Penders

Plus de news

Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

Konstantínos Karétsas obtient un précieux sésame quelques jours seulement après avoir fêté ses 18 ans

12:20
🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

🎥 Un match dégénère en bagarre générale : la police intervient et 17 rouges tombent

12:40
Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

Senne Lammens n'en revient pas après avoir reçu des compliments d'une légende de Manchester United

12:00
"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

"J'étais fasciné par ça" : voici comment Vincent Kompany décrit le football en un mot

11:30
"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

"Le plus beau de ma carrière" : Konstantínos Karétsas aux anges après son magnifique but

09:00
L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

L'entraîneur du RWDM, Frédéric Frans, ne veut pas le révéler : "Nous n'allons pas dévoiler cela"

10:30
Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

Maxim De Cuyper trouve que ce joueur belge est sous-estimé : "Il a tout"

10:00
Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

Anderlecht s'installe sur la Grand-Place avec des séances de dédicaces au rendez-vous

09:30
"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

"Je me suis battu" : Mohamed Koné très heureux de retrouver son statut de gardien numéro 1

08:30
"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

"Le Standard est difficile à prédire" : Fred Vanderbiest aborde le match de Malines contre les Rouches avec confiance

08:00
"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

"D'ici 1 an ou 2, je me vois dans un bon club du top" : Adem Zorgane de nouveau très clair sur ses ambitions

07:40
Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

Il était bien à Sclessin : le potentiel investisseur est connu et fait peur à tous les supporters du Standard

07:20
🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

🎥 Quel bijou ! Konstantinos Karetsas emmène Genk aux portes du top 8 en Europa League

23:00
1
Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

Plus apparu avec l'équipe première depuis août mais sur le retour : Olivier Renard en attend beaucoup

07:00
Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

Communication trompeuse de la part de DAZN pour ce weekend ? Le monde politique passe à l'action

06:30
🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

🎥 En hommage à sa période à Anderlecht : un ancien Mauve signe la bourde de la soirée en Europa League

22:30
1
Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

Les bourreaux de nos U17 remportent la Coupe du Monde...avec un arbitre belge à l'honneur

22:00
Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

Deux candidats en embuscade : comment le départ de Wouter Vandenhaute pourrait profiter à Bruges ou à l'Union

21:40
L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

L'UEFA a tranché : un Unioniste et un Diable Rouge dans le onze de la semaine en Ligue des Champions

21:20
Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

Pocognoli en manque de ce qui fait la force de l'Union ? "Un match d'hommes face à des joueurs d'expérience"

21:00
Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

Les matchs de championnat diffusés sur les canaux des clubs ? Le jeu d'échecs avec DAZN continue

20:40
🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

🎥 Quel régal ! Youri Tielemans décisif pour la deuxième fois depuis son retour de blessure

20:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 27/11: Hatenboer

19:30
"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

"Vincent Kompany et son staff font un travail exceptionnel" : Thomas Müller ébloui par le Bayern

20:00
Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

Le mercato d'hiver se prépare : l'Antwerp veut profiter de la situation d'un joueur d'Anderlecht

19:30
"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

"Une très belle sensation" : les mots de Charles De Ketelaere après sa prestation XXL en Ligue des champions

19:00
Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

Arthur Vermeeren en bonne voie pour prolonger son aventure à l'OM

18:40
Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

Nicky Hayen essuie de nombreuses critiques sur son plan tactique : "Toute l'équipe était désorganisée"

18:20
Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

Officiel : DAZN met fin au suspense quant à la diffusion des matchs du weekend...avant le prochain épisode

18:00
Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

Le plan d'Anderlecht pour l'avenir de Nathan De Cat

17:30
La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

La presse portugaise se moque du Club de Bruges : "Ça rappelait les années 80"

17:00
OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

OFFICIEL : le nouvel entraîneur de l'Antwerp est connu

15:56
"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

"C'est dommage" : le message du CEO du Bayern pour Vincent Kompany après la première défaite

16:30
Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

Le regard de l'ancien Rouche Aloys Nong sur le Standard actuel : "Heureusement qu'il y a ça"

15:30
Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

Anderlecht donne des nouvelles de la blessure de César Huerta : voici quand il devrait revenir

15:01
"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

"Je ne peux pas le répéter ici" : Carlos Forbs énigmatique après la question d'un journaliste

14:20

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Journée 4
CS U Craiova CS U Craiova 1-0 FSV Mainz 05 FSV Mainz 05
Hamrun Spartans Hamrun Spartans 3-1 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 4-1 Rapid Wien Rapid Wien
Zrinjski Zrinjski 2-1 BK Hacken BK Hacken
Lech Poznan Lech Poznan 2-0 Lausanne Sports Lausanne Sports
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 2-0 Dinamo Kiev Dinamo Kiev
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 2-0 Shelbourne Shelbourne
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 2-1 NK Celje NK Celje
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 2-1 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Fiorentina Fiorentina 0-1 AEK Athènes AEK Athènes
Breidablik Breidablik 2-2 Samsunspor Samsunspor
Drita Drita 1-0 ?kendija 79 ?kendija 79
Bialystok Bialystok 1-0 KuPS KuPS
Rijeka Rijeka 0-0 AEK Larnaca AEK Larnaca
Legia Warschau Legia Warschau 0-1 Sparta Prague Sparta Prague
Strasbourg Strasbourg 2-1 Crystal Palace Crystal Palace
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 1-2 Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk
Aberdeen Aberdeen 1-1 FC Noah FC Noah
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved