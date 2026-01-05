Qui est Belmin Dizdarevic, le gardien parti en stage avec le Standard ?

Le Standard a surpris son monde en emmenant en stage un nouveau gardien de but : Belmin Dizdarevic. Le Bosnien ne devrait pas vraiment concurrencer les gardiens habituels.

Qui est Belmin Dizdarevic (24 ans) ?  Les supporters du Standard se sont certainement posé la question quand le Bosnien, un peu de nulle part, a été annoncé comme faisant partie du groupe des Rouches partis au Portugal pour leur stage hivernal.

D'autant que malgré l'absence d'Epolo, parti pour la CAN, le Standard compte bien sûr sur Lucas Pirard comme n°1 durant ce stage (et à la reprise si le portier devait aller jusqu'au bout avec la RDC). Dizdarevic arrive pour remplacer numériquement l'habituel n°3 des Rouches, Matteo Godfroid.

Avec le SL16 en seconde partie de saison ? 

La Dernière Heure annonce que Belmin Dizdarevic devrait tenter de convaincre le club durant ce stage, avant d'être envoyé en U23 pour la seconde partie de saison. Il deviendrait alors le joueur de plus de 23 ans du SL16, qui n'en a pour le moment aucun.

Sur papier, Dizdarevic pourrait être un pari intéressant de la part de Marc Wilmots. Mais il devra pour cela prouver qu'il peut passer un palier, car sa seule expérience du haut niveau reste la D1 bosnienne, avec le SK Sarajevo, son club formateur, et récemment avec le Velez Mostar. 

International bosnien, mais échec à Montpellier 

De 2023 à 2025, Dizdarevic obtenait sa chance à Montpellier, où il prendra place sur le banc en Ligue 1 à plusieurs reprises sans jamais obtenir de temps de jeu. Le Bosnien ne jouera qu'avec l'équipe réserve du MHSC. L'été dernier, il revient donc en Bosnie-Herzégovine, avant d'être laissé libre cet hiver. 

Un profil un peu surprenant, donc, mais à risque réduit puisqu'il arrive naturellement gratuit. Et Belmin Dizdarevic a pour lui une cap en équipe nationale de Bosnie-Herzégovine : elle date de 2021 et il était monté au jeu en amical face aux USA, au sein d'une équipe bosnienne "bis". En 2020, il était déjà sélectionné pour la Nations League (sans jouer) et cotoyait notamment Gojko Cimirot : qui sait, s'il a gardé son numéro, les deux hommes pourront évoquer Sclessin...

