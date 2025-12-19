Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

Muzamel Rahmat
| Commentaire
Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Malgré une belle résistance islandaise, Strasbourg a fini par dicter sa loi pour s'offrir la première place du groupe.

Strasbourg termine son premier tour de Conference League en beauté. En battant les Islandais de Breidablik 3-1 ce jeudi, l'équipe valide sa première place au classement. Ce succès permet aux Français de filer directement en huitièmes de finale.

La partie a été plus disputée que prévu. Si Sébastien Nanasi a ouvert le score très tôt, les visiteurs n'ont rien lâché et ont égalisé avant la pause grâce à Hoskuldur Gunnlaugsson. Mike Penders, le portier belge, a dû s'employer plusieurs fois pour éviter que son équipe ne coule.

Après de nombreux ratés, Martial Godo a délivré le stade à dix minutes de la fin, suivi par un dernier but de Julio Enciso dans le temps additionnel 3-1.

Strasbourg termine en tête

Pendant que Strasbourg savoure sa qualification, le tableau des huitièmes se précise. Des clubs comme le Sparta Prague, le Shakhtar ou le Rayo Vallecano rejoignent aussi le top 8.


Diego Moreira est entré en jeu à la 63e minute de jeu. Le Diable Rouge n'était pas loin d'offrir une passe décisive ce soir, Godo a gâché l'occasion.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Conference League
Conference League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Strasbourg
Breidablik

Plus de news

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

OFFICIEL : Mbaye Leye est de retour dans un club de Pro League

09:08
🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

🎥 "Un épisode scandaleux" : scène lunaire au Portugal, la VAR prend... 12 minutes pour rendre sa décision

09:00
La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

La valeur marchande d'Arthur Vermeeren en hausse : voici à combien est désormais valorisé le milieu de l'OM

08:30
"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

"Un coup de génie" : Jean Kindermans explique pourquoi Romelu Lukaku est l'emblème de la formation au RSCA

08:00
Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

Le RFC Liège peut nourrir des regrets : le penalty accordé à Lokeren n'aurait pas dû être sifflé

07:40
Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

Transféré de Pro League pour 10 millions mais cloué sur le banc : quel avenir pour ce Diable Rouge ?

07:20
Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

Boycott d'Anderlecht : OHL contre-attaque et défend sa décision

07:00
Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

Le KRC Genk abandonne la piste Hoefkens : un seul grand favori se détache

06:00
Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

Alexis Saelemaekers et Koni De Winter ne vont pas apprécier : la Serie A prend une décision historique

23:00
Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

Challenger Pro League : Radja Nainggolan fait plier le RFC Liège, Eupen s'impose face au Patro

22:30
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 18/12: Bisiwu - David

21:20
Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

Naples dompte l'AC Milan d'Alexis Saelemaekers et fonce en finale de Super Coupe d'Italie

22:06
Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

Thorsten Fink licencié à cause de... Nicky Hayen ?

21:43
Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

Anderlecht prêt à passer à l'action : un attaquant de 18 ans avec de très belles statistiques serait visé

21:20
Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

Mission dégraissage à Anderlecht : voici le seul indésirable qui pourrait rapporter de l'argent cet hiver

21:00
"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

"Un physique solide et une belle vision de jeu" : La Gantoise verrouille sa pépite jusqu'en 2029

20:30
La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit" Interview

La Jupiler Pro League est-elle vraiment aussi faible ? "Dire que le niveau est bas, c'est du bullshit"

19:40
1
Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

Un avantage pour les Diables Rouges au Mondial ? Rudi Garcia avance un argument surprenant

20:00
Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

Le Standard de Liège pense à son avenir : un jeune talent prolonge l'aventure

19:25
Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

Rudi Garcia veut un renfort d'expérience pour la Coupe du Monde 2026

19:00
Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

Le CEO du RFC Liège avait été approché par le Sporting d'Anderlecht !

18:30
Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

Les plus grands suivent la formation brugeoise : le FC Barcelone s'intéresse à un jeune Blauw & Zwart

18:00
1
Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

Un ancien coach du Standard pour succéder à Thorsten Fink ?

17:30
Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

Nathan De Cat à la Coupe du Monde 2026 ? Voici ce qu'en pense Rudi Garcia

17:00
Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr" Interview

Casper Nielsen en est convaincu : "Le Standard peut devenir comme l'Union, bien sûr"

16:20
13
Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

Une "Bataille des Flandres" sous haute tension : la police brugeoise sur le qui-vive

16:40
Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

Le RSC Anderlecht a peut-être identifié une piste pour renforcer sa défense

16:00
De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard Interview

De bonnes nouvelles... mais dans trois semaines : Vincent Euvrard fait le point sur l'infirmerie du Standard

14:40
Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

Les statistiques hallucinantes de Hans Vanaken en 14 ans de football professionnel

15:40
Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

Bruges a une solution de repli si aucun accord n'est trouvé avec La Gantoise

15:20
L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

L'Union Belge recadre Rudi Garcia après ses déclarations concernant le Club de Bruges

15:00
2
Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

Officiel : Hernan Losada a retrouvé un défi, un an après la faillite du SK Deinze

14:20
Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

Malgré... quatre assists, le coach de Rayane Bounida calme le jeu

14:00
Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

Rudi Garcia "ne comprend pas" le Club de Bruges : "C'est incompréhensible de leur part"

13:30
Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

Premières conséquences du fiasco DAZN : les clubs de Pro League contraints de vendre bien plus que prévu

13:00
Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

Le Bayern sanctionné par l'UEFA : une occasion ratée, mais un petit avantage pour l'Union

12:30
1

Plus de news

Les plus populaires

Conference League

 Journée 6
Legia Warschau Legia Warschau 4-1 Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC
Sigma Olomouc Sigma Olomouc 1-2 Lech Poznan Lech Poznan
AZ Alkmaar AZ Alkmaar 0-0 Bialystok Bialystok
Omonia Nicosia Omonia Nicosia 0-1 Raków Czestochowa Raków Czestochowa
NK Celje NK Celje 0-0 Shelbourne Shelbourne
AEK Athènes AEK Athènes 3-2 CS U Craiova CS U Craiova
AEK Larnaca AEK Larnaca 1-0 ?kendija 79 ?kendija 79
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 3-1 Hamrun Spartans Hamrun Spartans
Lausanne Sports Lausanne Sports 1-0 Fiorentina Fiorentina
Shakhtar Donetsk Shakhtar Donetsk 0-0 Rijeka Rijeka
Dinamo Kiev Dinamo Kiev 2-0 FC Noah FC Noah
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 1-0 BK Hacken BK Hacken
Zrinjski Zrinjski 1-1 Rapid Wien Rapid Wien
Sparta Prague Sparta Prague 3-0 Aberdeen Aberdeen
FSV Mainz 05 FSV Mainz 05 2-0 Samsunspor Samsunspor
Crystal Palace Crystal Palace 2-2 KuPS KuPS
Rayo Vallecano Rayo Vallecano 3-0 Drita Drita
Strasbourg Strasbourg 3-1 Breidablik Breidablik
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved