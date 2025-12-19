Strasbourg en tête et qualifié en Conference League : soirée parfaite pour Mike Penders et Diego Moreira

Malgré une belle résistance islandaise, Strasbourg a fini par dicter sa loi pour s'offrir la première place du groupe.

Strasbourg termine son premier tour de Conference League en beauté. En battant les Islandais de Breidablik 3-1 ce jeudi, l'équipe valide sa première place au classement. Ce succès permet aux Français de filer directement en huitièmes de finale.

La partie a été plus disputée que prévu. Si Sébastien Nanasi a ouvert le score très tôt, les visiteurs n'ont rien lâché et ont égalisé avant la pause grâce à Hoskuldur Gunnlaugsson. Mike Penders, le portier belge, a dû s'employer plusieurs fois pour éviter que son équipe ne coule.

Après de nombreux ratés, Martial Godo a délivré le stade à dix minutes de la fin, suivi par un dernier but de Julio Enciso dans le temps additionnel 3-1.

Strasbourg termine en tête

Pendant que Strasbourg savoure sa qualification, le tableau des huitièmes se précise. Des clubs comme le Sparta Prague, le Shakhtar ou le Rayo Vallecano rejoignent aussi le top 8.



Diego Moreira est entré en jeu à la 63e minute de jeu. Le Diable Rouge n'était pas loin d'offrir une passe décisive ce soir, Godo a gâché l'occasion.