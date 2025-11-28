🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace

🎥 Dans une forme diabolique : quand Diego Moreira renverse Crystal Palace
Photo: © photonews

Diego Moreira est en forme avec Strasbourg. Hier soir, il s'est montré décisif face à Crystal Palace.

Sélectionné avec les U21 lors de la trêve internationale d'octobre, Diego Moreira a été rappelé avec les Diables Rouges lors du dernier rassemblement, montant au jeu pour le dernier quart d'heure lors de la victoire 7-0 pour le Liechtenstein à Sclessin. Pour continuer à en être, le Liégeois donne tout avec Strasbourg.

Hier, il était titulaire comme milieu gauche à l'occasion de la réception de Crystal Palace à la Meinau. Il avait un sérieux client face à lui en la personne de l'international espagnol Yéremy Pino.

Un assist qui fait la différence

Les Anglais (avec l'ancien de Genk Daniel Muñoz titulaire) ont ouvert le score en fin de première mi-temps. Mais Strasbrourg a renversé la vapeur dans le deuxième acte. Et c'est Diego Moreira qui est à l'origine de ce retournement de situation.

Lire aussi… 🎥 Mike Penders surprend en Coupe d'Europe... avec un style de jeu très particulierSon appel sur le flanc a pris la défense londonienne à défaut, son centre vers Emmanuel Emegha est ensuite parfait pour amener l'égalisation. Dans le dernier quart d'heure, les Alsaciens sont même passés devant pour s'offrir une victoire de prestige (2-1).

Le RCSA signe un joli 10 sur 12 en Conférence League, avec une première place ex aequo avec les Turcs de Samsunspor. De son côté, Diego Moreira signe sa première passe décisive en Coupe d'Europe (en dehors des tours préliminaires).

