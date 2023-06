L'Antwerp sombre au Bosuil et dit adieu à la Coupe d'Europe !

Tout restait à faire dans le barrage de Conference League qui oppose l'Antwerp à l'Istanbul Basaksehir. Les Anversois, qui avaient arraché le partage à l'aller en Turquie (1-1), tenteront d'aller chercher la qualification devant leur public.

Van Bommel effectuait deux changements par rapport au match aller en alignant d'entrée de jeu Verstraete et Miyoshi à la place de Gerkens et d'Almeida. Aucun changement du côté turc. Nacer Chadli, qui a marqué dimanche lors du match de championnat remporté contre Kayserispor (2-0), ne figurait pas sur la liste de Basaksehir pour la rencontre.

L'Antwerp contrôlait les premières minutes, mais voyait Istanbul Basaksehir ouvrir rapidement le score après une combinaison intelligente. Okaka centrait pour Özcan, qui envoyait le ballon dans le plafond du but (8e), 0-1. Les visiteurs étaient proches de doubler la mise mais le ballon de Gürler passait juste à côté (17e). Basaksehir semblait meilleur techniquement durant cette première période. Ils avaient plus de contrôle et surtout un Lucas Biglia qui impressionnait au milieu de terrain.

© photonews

L'Antwerp obtenait sa première réelle opportunité avec un centre de De Laet à destination de Frey, mais la déviation du Suisse filait à côté du but adverse (37e). Juste après, Miyoshi éliminait son homme et cherchait immédiatement Frey en profondeur, mais Babacan devait sortir le grand jeu pour arrêter son tir (38e). Le buteur anversois avait une nouvelle occasion à la suite d'un corner, mais ne parvenait à mettre le ballon au fond (45e).

En seconde période, le matricule 1 poussait d'entrée de jeu et mettait son opposant sous pression. L'arbitre désignait ensuite le point de penalty après une faute de Babacan sur Ekkelenkamp. Frey transformait parfaitement l'envoi et permettait aux siens d'égaliser (56e), 1-1. Toutefois, Istanbul Basaksehir reprenait les commandes de la rencontre. Chouiar se faufilait derrière De Laet et centrait magnifiquement vers Okaka qui trompait Butez (58e), 1-2. Lima ne passait pas loin de tuer la rencontre, son tir n'était pas cadré (70e). C'est finalement Aleksic qui envoyait Basaksehir en phase de groupe de la Conference League. Sur un coup franc, il a facilement trompé Butez de la tête (84e), 1-3. En fin de rencontre, Il n'y avait plus de rythme côté anversois. Les jeunes comme Vermeeren, Scott et Valencia ne pouvaient pas faire la différence. La conviction s'estompait, tant chez les joueurs que chez les supporters. Le score ne bougera plus, première défaite de la saison pour le matricule 1 qui dit déjà adieu à la Coupe d'Europe.

Antwerp : Butez, De Laet, Alderweireld, Pacho, Vines, Nainggolan (Vermeeren 83e), Verstraete (Fischer 83e), Yusuf, Ekkelenkamp (Christopher Scott 83e), Miyoshi (Valencia 61e), Frey (Janssen 61e)

Istanbul Basaksehir : Babacan, Özbayrakli, Duarte, Ndayishimiye, Ali Kaldirim (Lima 70e), Tekdemir, Biglia (Özil 88e), Özcan (Aleksic 70e), Gürler (Szysz 77e), Okaka, Chouiar (Touba 88e)

Avertissement : Verstraete (80e) et Yusuf (82e) ; Tekdemir (20e), Babacan (43e), Okaka (60e), Biglia (66e) et Aleksic (85e)

But : Frey (56e pen) ; Özcan (8e), Okaka (58e) et Aleksic (84e)