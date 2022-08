Ritchie De Laet et l'Antwerp voient leur saison européenne se terminer prématurément : "J'aurais aimé disputer plus d'un match par semaine..."

Ritchie De Laet n'a pas mâché ses mots après la déroute anversoise.

L'Antwerp s'est incliné face à Istanbul Basaksehir (1-3) jeudi soir en barrages retour de Conference League. Les Anversois, qui avaient besoin d'une victoire après le nul du match aller (1-1), voient donc leur saison européenne se terminer prématurément.

"Nous perdons ici à cause d'erreurs stupides. Nous encaissons trois buts alors qu'il n'y a qu'une seule personne dans la surface de réparation à trois reprises : cela veut tout dire. Dans des matchs aussi importants, il faut de l'expérience, et nous semblons en manquer. En première mi-temps, nous avons eu une occasion après l'autre, mais si vous ne marquez pas sur ces occasions, il est logique que vous ne puissiez pas gagner. J'aurais aimé disputer plus d'un match par semaine, et non me contenter que du championnat...", a confié Ritchie De Laet à l'issue de la rencontre.