Mark Van Bommel frustré après l'élimination de l'Antwerp : "Ce n'était pas le match le plus important de l'année"

Si tout s'est bien passé pour l'Antwerp jusqu'à présent, la première défaite de la saison est lourde de conséquences pour le Great Old. L'entraîneur Mark Van Bommel était visiblement déçu et frustré après le match.

Mark Van Bommel était déçu après la défaite contre Istanbul BB (1-3) et l'élimination de son équipe sur la scène européenne. "Nous avons eu beaucoup de possibilités et d'occasions avant la mi-temps, mais il nous manque un peu d'efficacité. Mais je le dis depuis mon arrivée : nous sommes un club en construction. Nous voulons être aussi performants que possible dès que possible, mais c'est toujours une question d'essais et d'erreurs. Que nous perdions ici ne signifie pas que le projet s'arrête maintenant", a lâché Van Bommel en conférence de presse.

Dans le stade, on pensait que les locaux allaient se reprendre et battre les visiteurs en seconde période, mais Anvers a été contrarié par l'efficacité des Turcs. "Nous avons pris des buts contre trop facilement aujourd'hui, ce qui est très inhabituel pour nous. Ils ont été très efficaces... Je ne veux pas dire que nous avons joué un bon football, mais si nous avions été plus efficaces, nous aurions pu faire plus."

L'Antwerp a été hyper-ambitieux ces dernières années, et cette année il semble prêt à devenir un prétendant au titre. Mais dire adieu à la Coupe d'Europe aussi tôt n'était pas dans les plans anversois. "Comment le président réagit-il maintenant ? Je m'attendais un peu à cette question", a déclaré Van Bommel en riant. "L'objectif était de se qualifier et nous avons échoué. Ce n'était pas le match le plus important de l'année, cela viendra. Nous devons en tirer les leçons, devenir plus matures et réagir immédiatement au match à l'extérieur à Gand dimanche, car ce ne sera pas facile non plus. La déception est énorme en ce moment, mais nous avons un autre match important à venir dimanche", a lâché le Néerlandais.

Remplacement de Frey

Quelques minutes après son égalisation, le match de Michael Frey était déjà terminé après une heure. "Je pensais que nous avions besoin d'un nouvel homme devant. Vincent (Janssen) s'échauffait le long de la ligne. J'ai fait le choix de le changer à ce moment-là parce que je pensais que c'était le bon moment", a conclu Van Bommel.