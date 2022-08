Marc Degryse tacle les changements de Mark Van Bommel : "Cela n'a pas aidé en deuxième mi-temps"

Pas de Valencia sur le flanc, mais Ekkelenkamp. Et au milieu de terrain, Yusuf, Nainggolan et Verstraete ont dû contrôler l'entrejeu. Mais la tactique de Van Bommel n'a pas fonctionné. Et les remplacements n'ont pas aidé non plus.

Marc Degryse s'est montré dur envers l'Antwep après l'élimination en Conférence League. "Anvers a manqué de qualité et de conviction", a-t-il déclaré après le match sur VTM. "A ce niveau, ils doivent faire mieux, car les erreurs individuelles sont simplement punies. L'Antwerp veut se montrer au niveau national et international. Le fait qu'ils doivent maintenant regarder d'autres équipes évoluer sur la scène européenne chaque semaine et pas eux, leur fera mal. Le club est ambitieux et le président veut atteindre le sommet le plus vite possible. Maintenant, ils doivent s'en remettre", poursuit Degryse.

A l'heure de jeu, les choses semblaient aller bien pour l'Antwerp lorsque Frey a marqué le but de l'égalisation. Quelques minutes plus tard, le Suisse a dû sortir, et Miyoshi a lui aussi été remplacé, ce que Degryse n'a pas du tout compris. "Les remplacements n'ont pas aidé en deuxième mi-temps. Miyoshi et Frey étaient impliqués dans la plupart des actions dangereuses et ce sont ces joueurs que Van Bommel fait sortir. Ekkelenkamp était douteux dans sa finition en première mi-temps et n'a pratiquement pas joué en seconde, mais il a été autorisé à rester. De plus, Janssen n'a certainement pas apporté plus que Frey", conclut Degryse.