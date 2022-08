Toby Alderweireld déçu : "C'est très regrettable pour nous mais aussi pour le football belge"

Amener la Ligue des Champions à Anvers, c'est l'objectif que Toby Alderweireld s'est donné avec l'Antwerp. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore réussi à atteindre les groupes de la Conference League.

La déception du Diable Rouge était énorme après le coup de sifflet final. "Les mots ne serviront pas à grand-chose maintenant", a déclaré Toby Alderweireld devant la caméra de VTM. "En première mi-temps, nous avons laissé passer une occasion et un but en a découlé immédiatement, alors que nous avons créé beaucoup d'opportunités. Pour les buts suivants, nous perdons à chaque fois un duel crucial. Ce n'était pas facile mentalement après le 1-2 et puis le troisième but arrive trop tôt pour pouvoir mettre en place une offensive finale", souligne le défenseur central.

© photonews

L'Antwerp a connu sa meilleure période juste avant la mi-temps, mais n'a pas réussi à marquer. "Avec le public qui nous soutenait, nous étions de mieux en mieux, c'est donc dommage que nous ayons perdu de cette manière. À ce niveau, vous devez essayer de marquer davantage et de ne pas vendanger les occasions, car vous n'en aurez jamais 15. C'est très regrettable pour nous mais aussi pour le football belge. Maintenant, nous devons nous remettre dans le bain et montrer que nous sommes capables d'inverser la tendance dimanche contre Gand", conclut le capitaine anversois.