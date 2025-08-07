Häcken, simple accident de parcours ou début des ennuis pour Hasi ? Le match face au Sheriff est déjà crucial

Anderlecht affronte le Sheriff Tiraspol ce soir. Les Mauves n'ont déjà plus le droit à l'erreur face aux Moldaves.

Après avoir sauvé ce qui pouvait encore l'être en décrochant la quatrième place en fin de saison dernière, Anderlecht doit désormais transformer l'essai et s'assurer du football européen pour les mois à venir. Sous peine de compromettre la saison alors que celle-ci a seulement commencé. Après l'échec de l'Europa League, il ne reste plus que la Conférence League.

Et comme pour Häcken, le manque de prestige accompagnant le nom du Sheriff Tiraspol n'autorisera aucun autre résultat qu'une qualification pour les barrages. Le piège est pourtant bien là : le championnat moldave n'est peut-être pas aussi avancé que le suédois, Tiraspol a déjà onze matchs officiels dans les jambes cette saison.

"Le Sheriff Tiraspol est encore pire que Häcken. C'est une équipe contre laquelle il faut absolument être capable de jouer", explique Hein Vanhaezebrouck dans Het Nieuwsblad. Mais Anderlecht est favori et doit s'en montrer digne : "Je les ai vus perdre 1-3 et 4-1 contre Utrecht, qui n'a même pas encore débuté son championnat, donc cette différence de préparation n'est pas une excuse".

Quels choix pour Besnik Hasi ?

Un mauvais résultat ce soir serait un nouveau camouflet pour Besnik Hasi. L'entraîneur albanais va devoir trouver la bonne balance dans ces choix, entre les titulaires alignés en Europe et les remplaçants, parfois plus mis en confiance par le championnat, à l'image de Thorgan Hazard.

Des garçons comme Jan-Carlo Simic et Mario Stroyekens disposent d'un certain statut mais sont loin de rassurer en ce début de saison. Pour les cas indivduels comme pour l'équipe, les échéances européennes pourraient changer beaucoup de choses. D'où l'importance d'envoyer un signal fort à domicile dès ce soir. Et aussi pour ne plus avoir les regrets de la double confrontation face à Häcken, où les Mauves ont eux-mêmes reconnu qu'ils auraient dû faire la différence au Lotto Park.