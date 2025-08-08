Réaction Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ?

Parti pour rester ? Et si Yari verschaeren avait encore une carte à jouer dans cet Anderlecht ?
Avec un but et un assist contre le Sheriff Tiraspol, Yari Verschaeren a marqué le match d'hier soir de son empreinte. Mais sa prestation ne se limitait pas à cela.

L'offrande d'Adriano Bertaccini pour marquer le dernier but de la rencontre seul face au but a permis à Yari Verschaeren de ressortir du match avec le titre symbolique d'homme le plus décisif de la soirée. Mais plus encore que son tap-in et son assist comme à la parade pour Kasper Dolberg face à une défense qui n'en avait sur le coup que le nom, c'est son activité dans le jeu anderlechtois qui est à souligner. 

Verschaeren a débuté sur le flanc droit mais n'a cessé de rentrer dans l'intérieur du jeu pour permettre à Ilay Camara de pistonner sur son flanc, lui offrant de nombreuses solutions de combinaison. Très disponible pour accélérer le jeu, le numéro dix des Mauves est ensuite venu un peu plus souvent prêter main forte défensivement à Tristan Degreef à la sortie sur blessure de Camara.

Il se montre ravi de la prestation de l'équipe, surtout en comparaison avec la double confrontation contre Häcken : "On avait gagné seulement 1-0 à la maison alors qu'on dominait. C'était un peu la même chose ici, on prend les choses en main, on a plusieurs occasions de faire le break mais ce n'est que 1-0 à la mi-temps. Ca nous a fait du bien de mettre ce but en début de deuxième mi-temps pour bien reprendre le match. 

Malgré les bruits de couloir, Verschaeren fait le boulot

Le score de 3-0 permet à Anderlecht d'envisager le retour avec une certaine sérénité : "On a fait un bon match, mais il ne fallait pas se déconcentrer parce que 3-1, ce n'aurait pas été pareil. 3-0, pas de but encaissé, c'est une bonne soirée.

Plus que jamais cité sur le départ à un an de la fin de son contrat, poussé par une concurrence très forte dans le coeur du jeu, Yari Verschaeren est toujours bien là : "Chaque année, il y a de la concurrence, des nouveaux qui arrivent. C'est à moi de montrer que je suis le meilleur à mon poste. Je me sens bien ici et je me concentre à 100% sur le sportif".

