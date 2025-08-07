Réaction Nilson Angulo en maître de cérémonie, Ilay Camara foudroyé en plein vol : les notes d'Anderlecht contre Tiraspol

Scott Crabbé depuis le Lotto Park
On ne va pas jeter inutilement de la poudre aux yeux des supporters anderlechtois : le Sheriff Tiraspol était très faible. Mais le Sporting peut tout de même se targuer d'avoir livré un match convaincant, cela se reflète au niveau des notes des joueurs.

Coosemans (6) : Très peu de boulot pour le portier des Mauves, qui a accompagné du regard quelques ballons qui auraient pu être plus chauds à négocier.

Camara (8) : A la fois le grand gagnant et le grand perdant de la soirée. Une première demi-heure de haute facture avec des dribbles, de la percussion et ce centre millimétré pour Nilson Angulo. Mais cette blessure à la cuisse a cruellement rappelé qu'il était encore loin de son rythme de croisière...et pourrait coûter cher.

Kana (6,5) : Match très sobre en ce qui le concerne. Préféré à Jan-Carlo Simic, Kana s'est montré solide dans les duels et très sobre balle au pied.

Hey (6,5) : Lui aussi s'est montré très appliqué. Le défenseur danois a beaucoup œuvré en couverture, gênant considérablement l'attaquant moldave, même en ne gagnant pas tous ses duels.

Augustinsson (7) : Très présent offensivement pour combiner avec Angulo et Hazard sur son flanc, moins en seconde. Jamais pris à défaut défensivement.

Llansana (7,5) : un nouveau match de patron. Le Néerlandais opère souvent dans l'ombre mais est passé maître dans l'art de lire le jeu pour déclencher son pressing au bon moment pour récupérer le ballon dans le dernier tiers du terrain.

De Cat (6,5) : Il a hérité de la première occasion du match après un bon ballon en profondeur de Thorgan Hazard. Bien contré dans ses initiatives par le milieu de terrain du Sheriff mais toujours volontaire pour se proposer en possession.

Angulo (8) : En forme étincelante ce soir. L'Equatorien a profité de la faible opposition pour faire ce qu'il voulait, avec quelques grigris, un premier but sur une superbe reprise de volée, des appels à foison et des centres dangereux. 

Hazard (7) : Très en vue lors de la première demi-heure, avant de s'effacer en suite, à l'image de toute l'équipe. Thorgan a choisi ses moments pour montrer de sa brillance, accélérant le jeu par ses déviations en un temps.

Verschaeren (7,5) : le plus décisif de la soirée d'un point de vue statistique avec un but sans trop de difficultés sur un beau travail de Bertaccini et un assist du même acabit pour Dolberg. Son activité et ses appels dans l'intérieur du jeu ne sont pas étrangers à la très bonne première demi-heure de Camara.

Dolberg (6,5) : Le Danois n'a pas forcément livré une prestation très spectaculaire mais sort de la rencontre avec le sentiment du devoir accompli, il était là où il devait être pour transformer le bon travail de Verschaeren en but sur le 2-0.

