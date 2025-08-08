Anderlecht obtient gain de cause : voici où se jouera le match retour contre le Sheriff Tiraspol

Le RSC Anderlecht a finalement obtenu gain de cause. Le match retour contre le FC Sheriff Tiraspol, dans le cadre des tours préliminaires de la Conference League, ne se jouera pas à Tiraspol, située dans la région à risque de Transnistrie, à la frontière avec l'Ukraine.

Anderlecht avait fortement insisté auprès de l’UEFA ces derniers jours – notamment sur les conseils du ministère belge des Affaires étrangères – pour obtenir un changement. Moins d’une semaine avant le match retour, la décision est tombée : la rencontre est déplacée au stade national de Chișinău, la capitale de la Moldavie. Le stade Zimbru peut accueillir 10 400 spectateurs. Le coup d’envoi reste fixé à 19h.

L’incertitude a commencé après l’élimination en Europa League contre Göteborg, une élimination qui a placé Anderlecht dans une situation sportive et logistique délicate. Le flou a longtemps régné autour de la localisation du match retour face au Sheriff Tiraspol.

Le ministère belge des Affaires étrangères déconseillait fortement de se rendre en Transnistrie, la région où se situe Tiraspol. Malgré cet avertissement, l’UEFA s’est d’abord montrée inflexible. Lors d’une réunion impliquant les autorités belges et moldaves, ainsi que les clubs d’Anderlecht et du Sheriff, il avait d’abord été confirmé que le match aurait lieu à Tiraspol. Une décision qui inquiétait fortement, la ville se situant à peine à 90 kilomètres d’Odessa, en Ukraine, donc à proximité d’une zone de guerre.

Le RSCA espérait toujours un changement de dernière minute, comme cela avait été le cas pour Utrecht, dont le match contre le même adversaire avait été déplacé à Nisporeni. Chișinău est rapidement apparue comme l’alternative logique, en raison de sa proximité avec l’aéroport et de meilleures conditions de sécurité.

La situation a causé bien des maux de tête à la direction du club. Il a ainsi été décidé qu’aucune délégation VIP ne ferait le déplacement. Les supporters ont été appelés à faire preuve d’une extrême prudence, et ce déplacement est considéré par plusieurs observateurs comme l’un des plus complexes de l’histoire européenne du club.

