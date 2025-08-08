Nilson Angulo s'est fait...remonter les bretelles par Besnik Hasi, qui tempère : "J'espère qu'il va rester"

En ce début de saison, Anderlecht danse au rythme des mouvements de Nilson Angulo. Quand l'Equatorien est en forme, les chances que le Sporting soit dangereux sont grandes. En première mi-temps, une grande partie de la menace venait de son aile gauche. Et pourtant, Besnik Hasi n'était pas content.

Malgré la bonne première mi-temps d'Anderlecht, Besnik Hasi a élevé la voix au repos. "Je n'étais pas content. Nous perdions trop de balles et aurions dû alourdir le score plus rapidement", explique-t-il en conférence de presse. "Notre pressing n'était pas bon. Tous les joueurs ne faisaient pas leur travail."

L'entraîneur albanais surpris avec sa réponse à la question suivante. Lorsque nous lui avons demandé comment il comptait maintenir Nilson Angulo à ce niveau élevé. "Pour être honnête : c'était sur lui que j'étais en colère pendant la mi-temps. Il doit apprendre qu'il doit aussi défendre".

Devenir plus complet

"Il marque un but fantastique, mais le point d'amélioration est qu'il doit également maintenir sa position. J'espère qu'il continuera à progresser à ce niveau. Je le vois bien s'entraîner et il joue de bons matchs. Donc oui, je suis content, mais il doit continuer à le faire et ne pas se contenter d'un ou deux bons matchs. Je n'aime pas les petites subtilités et les fioritures", poursuit Hasi.

Angulo peut beaucoup progresser cette saison

Le T1 du Sporting est dur avec Angulo, pour lui permettre de continuer à progresser. Il veut absolument que l'Equatorien reste. Il a en effet déjà beaucoup travaillé avec lui et craint que son virtuose du ballon ne parte. "Comment réagit-il lorsque je suis en colère ? Pas du tout... Il continue tout simplement."

"Mais il ressent ma confiance et ne la trahit pas. C'était son moment maintenant, mais c'est toujours un jeune joueur qui doit trouver de la régularité. Notre critique a toujours été un manque de buts et de passes décisives, mais il travaille dessus. J'espère qu'il restera. Il peut encore beaucoup progresser cette saison. Y a-t-il une chance qu'il parte ? Il y en a toujours dans un mercato", conclut Hasi.