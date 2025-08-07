Anderlecht craint le pire pour Ilay Camara : les premiers mots de Besnik Hasi

Anderlecht s'est rassuré en l'emportant 3-0 contre le Sheriff Tiraspol ce soir. Mais les Mauves ont perdu Ilay Camara sur blessure.

Pour son grand retour au Lotto Park, Camara a déjà régalé avec un centre millimétré pour Nilson Angulo sur l'ouverture du score. Et ce, alors que Besnik Hasi avait annoncé qu'il n'était prêt à jouer qu'une mi-temps. Sa vitesse et son explosivité font déjà de lui un profil unique sur le flanc droit.

Au point de pousser le staff à le titulariser dès aujourd'hui. Trop vite ? Après une forte accélération, Camara s'est couché sur la pelouse en se tenant la cuisse, celle qui l'avait déjà fait manquer la préparation.

"Il a senti quelque chose à l'ischio-jambier", confirme Hasi en conférence de presse. "Il est difficile de juger exactement ce que c'est, nous analyserons ça plus en profondeur demain. Mais j'espère vraiment que ce n'est pas grave. Vous avez également vu à quel point il est important, en matière de vitesse et d'intensité".

Maamar malade

Hasi n'a pas actuellement beaucoup d'alternatives. Maamar, qui peut également occuper ce poste, a été malade pendant trois semaines durant la préparation et ne se sentait pas bien mercredi. C'est pourquoi Anderlecht était déjà un peu moins bien pourvu sur le flanc droit, déjà orphelin de Kilian Sardella.

L'absence éventuellement prolongée de Camara serait donc un coup dur pour le Sporting. A sa sortie, Hasi a surpris en lançant Tristan Degreef et non Basile Vroninks. Ce dernier avait souffert contre Häcken, mais Degreef a également dû serrer les dents défensivement face à la vitesse de l'ailier adverse.