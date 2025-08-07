Date: 07/08/2025 20:00
Compétition: Conference League
journée: Troisième tour préliminaire (aller)
Stade: Lotto Park
Les barrages à portée de main : Anderlecht se rassure en détroussant le Sheriff Tiraspol
Photo: © photonews

Anderlecht s'est imposé 3-0 contre le Sheriff Tiraspol à l'occasion du troisième tour préliminaire de Conférence League. Il reste maintenant à terminer le travail jeudi prochain.

Une semaine après la piteuse élimination en Europa League des œuvres d'Häcken, Anderlecht retrouvait ce soir la Conférence League. Pour ce dernier filet de sécurité de la campagne européenne face au Sheriff Tiraspol, Besnik Hasi a pris ses responsabilités en plaçant Jan-Carlo Simic et Mario Stroeykens sur le banc. En ont profité Marco Kana et Thorgan Hazard. Première titularisation également pour Etienne Camara, pas encore à 100%, mais pas pour Adriano Bertaccini.

Les Mauves ont directement pris le match par le bon bout avec beaucoup de mouvement sur les ailes. Très mobile, Thorgan Hazard combinait à loisir avec Yari Verschaeren et Nilson Angulo. Le maître à jouer des Mauves est à la base de la première occasion avec un ballon dans le dos de la défense pour Nathan De Cat après neuf minutes. Mais la frappe de ce dernier était bien détournée par le gardien moldave.

Ce n'était que partie remise : moins de dix minutes plus tard, le Sporting faisait mouche grâce à Nilson Angulo, très à l'aise pour reprendre en un temps un bon centre d'Ilay Camara au second poteau, récompensant le bon début de match des deux hommes (17e, 1-0). Sur sa lancée, Anderlecht a continué à pousser sur l'accélérateur avec une magnifique action en un temps dans le rectangle, conclue par une reprise trop centrale de Verschaeren, et un poteau de Kasper Dolberg après une belle feinte de Thorgan Hazard au premier poteau.

Ilay Camara blessé, la seule ombre au tableau

L'euphorie du Lotto Park est toutefois descendue d'un cran peu avant la demi-heure. Après une course, Ilay Camara s'est couché sur le terrain, demandant son changement. Très vite titularisé par Besnik Hasi après son retour de blessure, le revenant de l'été est touché à la cuisse qui avait déjà grandement perturbé sa préparation. De quoi ternir cette première mi-temps, conclue sur le score de 1-0 malgré un dernier gros danger sur une reprise d'Angulo contrée au dernier moment. 

Le score a par contre évolué dès le début du deuxième acte. Trouvé sur le côté gauche du rectangle, Yari Verschaeren a servi Kasper Dolberg, tout aussi isolé au second poteau, sur un plateau (47e, 2-0). Conforté par ce but du break, Anderlecht a pu se permettre d'attendre un peu plus bas pour mieux jaillir en contre. Le rythme du match est par conséquent descendu.

Colin Coosemans n'a pas eu beaucoup de boulot à effectuer mais a accompagné du regard quelques ballons qui auraient pu être plus dangereux, dont un énorme raté au petit rectangle. Pour le reste, le Lotto Park s'est réjoui d'accueillir Adriano Bertaccini pour sa première entrée à domicile. L'ancien goleador de Saint-Trond et du RFC Liège s'est immédiatement montré décisif en offrant le but du 3-0 sur un plateau à Yari Verschaeren après avoir contourné le gardien (81e, 3-0).

Anderlecht a-t-il haussé son niveau, ou le Sheriff était-il trop faible ? Sans doute un peu des deux. Même si avant de parler des barrages, il y a un match retour à jouer...et un match de championnat contre Zulte Waregem qui arrive déjà dimanche.

Les compositions

Anderlecht Anderlecht
  Joueur J Evaluer
3 Hey Lucas 90' 7
6 Augustinsson Ludwig 90' 6
7 Camara Ilay A 30' 8
10 Verschaeren YariA 90' 7
11 Hazard Thorgan 65' 7
12 Dolberg Kasper 90' 6
19 Angulo Nilson 77' 8
24 Llansana Enric 65' 7
26 Coosemans Colin 90' 7
55 Kana Marco   77' 6
74 De Cat Nathan 90' 8
  Banc J Evaluer
4 Simic Jan-Carlo 13' 6
5 N'Diaye Moussa -  
13 Saliba Nathan-Dylan 25' 6
16 Kikkenborg Mads -  
20 Vazquez Luis -  
21 Huerta César 13' 6
22 Dao Elyess -  
23 Rits Mats -  
29 Stroeykens Mario -  
62 Vroninks Basile -  
83 Degreef Tristan   60' 6
91 Bertaccini Adriano A 25' 8

Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
  Joueur J Evaluer
Dyulgerov Ivan 90' -
Magassouba Soumaila 90' -
Raí 90' -
Swen Natus Jamel 90' -
Ademo Peter 58' -
Soumah Ibrahima 90' -
Boakye Nana Kwame   90' -
Odede Elijah Olaniyi 75' -
Gjoni Amarildo 85' -
  Banc J Evaluer
Diarra Mamady 58' -
Serobyan Artur 32' -
Ndiaga Yade Papa 32' -
Jaures-Ulrich Loukou 15' -
Cozma Veaceslav 5'  
Mija Alesio -  
Forov Danila -  
Guilherme Atila -  
Straistari Victor -  
Bayala Cyrille -  
Corotcov Mihail -  
Obîscalov Serghei -  
Revivre Anderlecht - Sheriff Tiraspol
Conference League

 Troisième tour préliminaire (aller)
Aris Limassol Aris Limassol 2-2 AEK Athènes AEK Athènes
Rosenborg BK Rosenborg BK 0-0 Hammarby Hammarby
Milsami Orhei Milsami Orhei 3-2 Virtus Virtus
FK Kauno Zalgiris FK Kauno Zalgiris 0-1 Arda Kardzhali Arda Kardzhali
Riga FC Riga FC 3-0 Beitar Jerusalem Beitar Jerusalem
Viking Viking 1-3 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Olimpija Olimpija 0-0 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Anderlecht Anderlecht 3-0 Sheriff Tiraspol Sheriff Tiraspol
Levski Sofia Levski Sofia 1-0 Sabah Sabah
Differdange Differdange 2-3 Levadia Tallinn Levadia Tallinn
Sparta Prague Sparta Prague 4-1 Ararat Erevan Ararat Erevan
Víkingur Gøta Víkingur Gøta 2-1 Linfield Linfield
Ballkani Ballkani 1-0 Shamrock Rovers Shamrock Rovers
CS U Craiova CS U Craiova 3-0 Spartak Trnava Spartak Trnava
Saint Patrick Saint Patrick 1-4 Besiktas Besiktas
Raków Czestochowa Raków Czestochowa 0-1 Maccabi Haifa Maccabi Haifa
Hajduk Split Hajduk Split 2-1 KS Dinamo Tirana KS Dinamo Tirana
