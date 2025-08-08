Bientôt un départ pour Mario Stroeykens à Anderlecht ? Voici où en est sa situation

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Il y a eu ce week-end de l'agitation autour d'une déclaration de Besnik Hasi, qui avait affirmé vouloir "seulement des joueurs totalement concentrés sur Anderlecht". Comme Kasper Dolberg n'avait pas joué, beaucoup ont cru que cela le visait, mais ce n'était pas le cas.

Mario Stroeykens n’est plus monté au jeu depuis deux matchs. Le milieu offensif a perdu sa place au profit de Thorgan Hazard. Le joueur espère encore un départ lors de ce mercato estival.

Le joueur formé au club, âgé de 20 ans, n’est pas parvenu à un accord avec Anderlecht pour prolonger son contrat, qui arrive à échéance en juin 2026. Les Mauves doivent donc le vendre s’ils veulent encore récupérer quelque chose.

Pour l’instant, c’est le calme plat autour de lui, et cela semble clairement lui peser mentalement. Son entourage s’attendait à ce que le dossier ait déjà bougé à ce stade du mercato.

Dolberg reste numéro un en pointe

Stroeykens doit donc espérer qu’une solution se présente rapidement. Yari Verschaeren, lui aussi en fin de contrat, figure bien dans le onze de base et bénéficie de la confiance de Besnik Hasi.

Il n’y a pas non plus de souci avec Kasper Dolberg. Malgré les critiques récentes, il reste l’attaquant numéro un. Reste à voir comment Hasi intégrera Bertaccini par la suite.