La France remporte le premier choc de cet Euro et a la frite

L'équipe de France devait se farcir l'Allemagne à Munich pour son entrée dans le tournoi et les Champions du Monde ont ressorti le cynisme de 2018.

Ce soir à Munich, ce sont les deux derniers pays à avoir remporté la Coupe du Monde qui s'affrontaient. Le but? Ne pas perdre car la victoire du Portugal (3-0) contre la Hongrie mettait la pression sur ces deux grandes nations du football.

Le début de la rencontre est assez compliqué pour les deux équipes. Tout le monde se regarde dans le blanc des yeux et il y a du déchet à la construction. Les Bleus vont cependant mettre le nez à la fenêtre via Mbappé et Benzema, mais Neuer est attentif.

Le premier tournant de la rencontre, c'est un but. Pogba adresse un superbe ballon pour Hernandez. Dans son jardin de Munich, le latéral centre fort devant le but, Hummels reprend du tibia dans son propre but (20', 1-0). Les Allemands vont alors pousser... sans être vraiment dangereux, du moins jusqu'à la pause.

En deuxième période, Rabiot aurait pu tuer la rencontre. Seul sur la gauche, il préfère tirer sur le poteau de Neuer que de centrer pour Griezmann qui était seul. Gnabry lui voit sa volée frôler la lucarne de Lloris. La deuxième période est d'une qualité technique au-dessus de la moyenne, clairement, mais le temps file et l'Allemagne court après le score.

Mbappé puis Benzema marquent, mais les deux buts sont annulés. De son côté, Lloris passe une soirée assez calme en restant attentif sur les centres allemands. Au final, la France s'impose donc avant d'aller en Hongrie pour une rencontre qui sera très compliquée mais qui restera à la porté des champions du monde.