Didier Deschamps satisfait : "C'était un match de costauds"

Considérée comme le grand favori de l'Euro, l'équipe de France a réussi ses débuts en prenant la mesure de l'Allemagne (1-0) ce mardi à Munich.

Après la victoire de la France, Didier Deschamps s'est montré particulièrement satisfait à la fois par le résultat mais aussi par le visage affiché par ses troupes. "On a fait un gros match face à un très bel adversaire aussi, il y avait une très belle équipe allemande. Je savais que mes joueurs allaient être prêts. On a été dans tout : dans le combat… On aurait pu un peu mieux ressortir quand on a récupéré les ballons en première période, mais après ça se joue à peu pour qu'on marque ce second but et être totalement à l'abri mais on n'a pas souffert tant que ça sur la seconde période. C'était un match de costauds avec de la qualité et du talent", a confié le sélectionneur des Bleus au micro de M6.

"C'est notre premier match, c'est un choc, ça aurait pu être une demi-finale ou une finale. Dans notre groupe, prendre ces trois points, c'est important même si ça ne sera pas décisif. (…) On a été au niveau, cette victoire nous fait du bien", a conclu Deschamps.

La France disputera sa prochaine rencontre face à la Hongrie samedi prochain.