🎥 Paul Pogba n'en veut pas à Antonio Rüdiger pour la morsure : "C'est peut-être amical vu qu'on se connait bien"

Lors de la victoire de l'équipe de France face à l'Allemagne (1-0) mardi à l'Euro, le défenseur central allemand Antonio Rüdiger a mordu le milieu de terrain français Paul Pogba.

En conférence de presse, Paul Pogba a calmé le jeu par rapport à cet incident. "Par rapport à Toni, c'est un ami à moi. Après c'est sur le terrain, il y a eu un petit accrochage. Vous avez vu les vidéos je pense, maintenant c'est fini, je ne suis pas là pour qu'il soit suspendu ou quoi. Maintenant, c'est passé. Je pense qu'il m'a un peu mordu, c'est peut-être amical vu qu'on se connait bien. Dans le jeu, je suis là pour gagner, j'ai senti ça donc je l'ai déclaré à l'arbitre, c'est à lui de prendre les décisions. Je veux qu'on joue au foot, il n'y a pas eu rouge et tant mieux c'était un beau match pour tout le monde, pour les supporters et pour nous. Je ne veux pas qu'il soit suspendu dans le futur. A la fin du match, on s'est embrassés puis voilà", a conclu le milieu de terrain de Manchester United en conférence de presse.