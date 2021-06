Deschamps satisfait : "Un duel de titans et on a répondu présent"

Ce choc France-Allemagne a tenu ses promesses et ce sont les champions du monde qui l'ont emporté. Didier Deschamps ne faisait pas dans l'euphorie après le match.

Dans des propos rapportés par L'Equipe et tenus en conférence de presse d'après-match, Didier Deschamps se réjouissait de la victoire, mais restait calme : "Non, nous n'avons pas largement dominé l'Allemagne", reconnaissait le sélectionneur des Bleus. "On avait une belle équipe en face, qui nous a aussi posé problème. On a été efficace défensivement, on aurait aimé l'être un peu plus offensivement. C'était un combat de titans et même si on sait faire de meilleures choses avec le ballon, on a répondu présent".

La France semble en tout cas prête à partir à la conquête de cet Euro, après une finale frustrante en 2016. "Le groupe se connaît, il y a des habitudes, des automatismes. Le groupe devait être prêt et il l'a été ; au-delà du talent, c'est cette force collective qu'il faut garder", souligne Deschamps.