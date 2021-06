France-Allemagne : le match de Paul Pogba en chiffres

Pour son premier match de l'Euro, Paul Pogba a éclaboussé l'Allianz Arena de son talent. Le numéro 6 a mené les Bleus jusqu'à la victoire contre l'Allemagne.

Déjà étincellant contre la Bulgarie quelques jours avant l'Euro, Paul Pogba a encore brillé face à l'Allemagne hier soir (victoire 1-0). Le milieu de terrain français a une nouvelle fois prouvé qu'il était l'un des patrons des Bleus, pour son entrée en lice dans la compétition. Retour sur sa performance en chiffres et statistiques.

Le chef d'orchestre des Bleus

Aligné aux côtés de N'Golo Kanté et d'Adrien Rabiot dans l'entre-jeu, le joueur de 28 ans a rayonné par son activité. Même si les hommes de Didier Deschamps ont rarement eu la possession (38%), le cuir est souvent passé par les pieds du numéro 6. Pour preuve, d'après les chiffres de WhoScored, ce dernier a touché 78 ballons et tenté 52 passes, soit les totaux les plus élevés de son équipe. Seul N'Golo Kanté a fait mieux que lui en terme de transmissions réussies (45 contre 40).

© photonews

Toutefois, l'ambition de Paul Pogba avec ballon lui a parfois joué des tours. En effet, seulement 77% de ses passes sont arrivées à destination (40/52). Il est le joueur qui a été le moins en réussite dans ce domaine, à égalité avec Karim Benzema. Mais cette statistique est plus liée à son style de jeu, fait de prises de risques permanentes, qu'à une véritable défaillance individuelle.

Qui s'y frotte s'y pique

Hors du jeu collectif, le milieu de terrain de Manchester United a également été performant en un contre un, avec 13 duels remportés. Il a pratiquement été injouable dans les airs (4 duels aériens gagnés sur 5 joués). Là encore, ce sont les deux chiffres les plus élevés parmi les 22 acteurs présents sur la pelouse. Au sol, le droitier a utilisé une arme qu'il manie à la perfection : le dribble. Avec 3 dribbles réussis sur 3 tentés, il a encore surpassé la concurrence dans ce domaine.

Sur le plan défensif, Paul Pogba n'a pas été en reste. À l'instar de Mats Hümmels et d'Adrien Rabiot, il a réussi 3 interceptions, soit le total le plus important de la rencontre. Ses interventions au sol ont également été appliquées, avec 100% de tacles réussis (2/2). Au total, l'ancien joueur de la Juventus a récupéré 13 ballons en un peu plus de 90 minutes (record du match).

1 - Paul Pogba face à l'Allemagne ce soir :🏅 12 ballons récupérés, record du match🏅 13 duels gagnés, record du match🏅 4 fautes subies, record du matchMasterclass. @paulpogba pic.twitter.com/VEcdbbZQrw — OptaJean (@OptaJean) June 15, 2021

Paul Pogba a donc réalisé un excellent match contre la Mannschaft, et il a d'ailleurs été élu homme du match par l'UEFA. Mais l'ensemble de ces statistiques ne rend pas compte de l'intégralité de sa performance. En effet, le Français a réalisé des gestes de grande classe dont les chiffres ne peuvent quantifier la valeur, à l'image de son ouverture délicieuse pour Lucas Hernandez sur l'ouverture du score. Mais quoi qu'il en soit, une chose est sûre : la Pioche est en grande forme.