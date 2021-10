Un point, c'est mieux que rien

L'Antwerp est passé par toutes les émotions ce jeudi soir à Istanbul. Au final, le Great Old revient avec un point qui lance enfin sa campagne européenne.

Après deux défaites en deux rencontres (à l'Olympiakos puis contre Francfort), l'Antwerp devait se ressaisir en déplacement sur la pelouse du Fenerbahçe. Pour ce duel, Brian Priske avait choisi d'aligner De Laet et Almeida en défense, laissant Engels et Dessoleil sur le banc.

Les choix offensifs, c'est à dire aligner Fisher derrière Frey et Samatta, sont récompensés d'entrée de jeu puisque Fisher ets lancé en profondeur, il loupe son tir qui devient un centre, Samatta marque dans le but vide (3', 0-1).

C'était une belle action, mais le problème c'est que c'est la seule du match pour les Anversois. Non, le Fener n'était pas beaucoup plus fort, mais surtout les Anversois ont déjoué. Tout d'abord en reculant à outrance, mais surtout en laissant jouer les deux flancs adverses que sont Valencia et Samuel-Bright. Sur un corner, et une tête de Tisserand, Butez sort une magnifique parade mais Valencia est le seul joueur à suivre et il marque dans le but but vide (21', 1-1).

Ce dernier va alors tout faire tout seul. Lancé en profondeur, il s'écroule dans le rectangle. L'arbitre ne siffle pas, mais 3 minutes plus tard le VAR signale la faute. Valencia tente une panenka.. qui frappe la barre. Mais ce dernier a envie de se faire pardonner alors il provoque cette fois Almeida qui se fait avoir comme un bleu: nouveau penalty, et Valencia ne loupe pas une deuxième occasion de donner l'avance à ses couleurs (43', 2-1).

Furieux sur le but, réclamant une faute très légère, mais surtout hors-sujet, Fisher reste aux vestiaires à la mi-temps et est remplacé par Balikwisha. L'impact de sa montée n'est pas directe, car les Turcs impriment un faux rythme dans cette rencontre. Ce n'était pas la bonne solution car sur le premier corner anversois de la seconde période, Verstraete trouve la tête de Gerkens, toujours aussi bon dans cette exercice (63', 2-2).

Il n'y avait déjà pas beaucoup de rythme, mais après lrégalisation c'est encore pire. Il ne se passe plus rien et les 4 changements effectués par le coach local n'y sont pas pour rien. En fin de rencontre, la défense de l'Antwerp a été mise sous pression mais elle a cette fois tenu jusqu'au bout.

Au final, l'Antwerp prend son tout premier point cette saison. Avec un point sur neuf, rien n'est encore perdu pour les Anversois mais il faudra faire le plein à domicile. La prochaine réception, ce sera le Fenerbahçe... et à huis clos.