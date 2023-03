Un nul spectaculaire, mais au goût de trop peu pour l'Union

L'Union Saint-Gilloise a offert une prestation de haut vol sur le terrain de l'Union Berlin, sans gagner malheureusement (3-3).

Pour cette rencontre - la 3e jouée cette saison face à l'Union Berlin -, Geraerts décidait de laisser Teuma, incertain, sur le banc en prévision de la rencontre de championnat à Genk. Il était remplacé par El Azzouzi. Devant, c'était au duo Boniface - Vertessen de faire le boulot. Adingra était sur le banc, Lapoussin alors aligné sur le flanc gauche.

Le début de match était compliqué pour les Bruxellois, privés de la possession du ballon (71 % de possession pour Berlin sur les 25 premières minutes). L'Union Berlin mettait directement la pression et se montrait assez dangereuse. Moris devait déjà intervenir sur une reprise de volée de Becker (9e). Berlin prenait le dessus sur phase arrêtée, et Moris sauvait une reprise de la tête de Behrens (17e).

En difficulté, l'USG pointait enfin le bout de son nez...et marquait sur sa première "occasion". Vertessen gardait bien le ballon et laissait à Boniface. Le grand attaquant nigérian ne se posait pas question et tentait de loin, sa frappe était contrée et terminait en pleine lucarne (0-1, 28e). L'USG prenait l'avantage avec pas mal de chance, mais ils n'allaient pas s'en plaindre !

Tout semblait alors bien se passer pour les hommes de Karel Geraerts, qui n'étaient plus vraiment inquiétés. Berlin cherchait la faille, faisait tourner le ballon encore et encore.

Les locaux méritaient de marquer, cela arrivait juste avant la mi-temps. Sur un coup franc direct, Juranovic voyait son tir transpercer un mur unioniste trop friable et tromper Moris (1-1, 42e).

L'Union était efficace ce soir, à défaut d'être dominatrice. Lapoussin trouvait pour la première fois de l'espace et s'infiltrait dans le milieu. Il trouvait Vertessen, qui fixait Ronnow (1-2, 58e).

En jouant de la sorte, il fallait bien s'attendre à ce que les locaux réagissent. Après une grosse alerte signée Siebatcheu, Burgess - pourtant meilleur unioniste sur le terrain - touchait involontairement le ballon de la main : penalty. Moris partait du bon côté et stoppait l'envoi, mais Knoche avait bien suivi (2-2, 68e).

King Boniface

Ce match partait dans tous les sens, grandement incertain. C'est à ce moment que les Unionistes décidaient de jouer avec la manière qu'ils connaissent le mieux : en contre. Nieuwkoop, bien aidé par une bonne déviation de Vertessen, se lançait dans un effort fou et trouvait Boniface. Servi dans sa course, l'attaquant terminait parfaitement (2-3, 72e).

© photonews

Un but qui fait mal

L'Union devait maintenant tenir, en espérant tuer le match en contre. C'est malheureusement Berlin qui arrachera le nul. Sur un ballon aérien, El Azzouzi déviait et lançait malgré lui Michel. Il se faufilait dans la défense bruxelloise et fixait Moris (89e, 3-3).

Berlin fera passer ensuite quelques frissons à Moris, obligé d'intervenir devant Siebatcheu et Juranovic dans les dernières secondes.

C'est un bon nul pour l'Union, mais il laissera sans doute un goût amer. En espérant que le match retour soit d'aussi bonne facture !