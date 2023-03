L'Union a secoué Berlin : "Trop d'erreurs individuelles..."

Menée trois fois au score, l'Union Berlin a éprouvé bien des difficultés face à son adversaire bruxellois, ce jeudi en 8e de finales de l'Europa League.

L'Union Berlin et son capitaine Robin Knoche étaient plutôt mitigés après ce match nul (3-3). "Je ne sais pas encore comment je dois classer ce match. La fierté, parce que nous avons quand même été récompensés à la fin pour nos efforts . Ou la frustration, parce qu'il y avait définitivement mieux à faire aujourd'hui. C'est très énervant, parce que l'adversaire a profité de nos erreurs individuelles. Nous voulons nous qualifier pour les quarts la semaine prochaine, que ce soit après 90 ou 120 minutes, ou les tirs au but", a déclaré Knoche dans les colonnes du Berliner Zeitung.

"Le deuxième et le troisième but en particulier étaient des erreurs individuelles (de notre part)", a rajouté Christopher Trimmel dans le journal berlinois. "Nous allons bien sûr analyser le match en détail, mais si l'on fait abstraction des deux buts encaissés en deuxième mi-temps et d'où ils viennent, ce n'était pas un si mauvais match de notre part. Même si nous avions gagné aujourd'hui, nous serions encore en danger pour le match retour. Ce 3-3 est un résultat important."