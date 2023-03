L'Union Berlin n'avait plus souffert comme cela depuis longtemps

L'Union Saint-Gilloise n'est pas passée loin de battre l'Union Berlin ce jeudi soir en 8e de finales de l'Europa League (3-3).

Après les trois buts marqués ce jeudi sur le terrain des Berlinois, l'Union Saint-Gilloise a fait tomber un certain record : cela faisait depuis le 13 février 2022 (et une défaite 0-3 contre Dortmund), soit plus d'un an, que l'Union Berlin n'avait plus encaissé 3 buts à domicile. Rien de très étonnant venant de la deuxième meilleure défense de Bundesliga - derrière le Bayern.

Un que cette stat n'amuse pas, c'est bien Urs Fischer, coach de l'Union Berlin. "Nous avons maîtrisé la rencontre. Mais aujourd'hui, nous avons invité l'adversaire à marquer. (Ca a été le cas) sur au moins deux des trois buts", a regretté le tacticien suisse au micro de Sky Austria après la rencontre.