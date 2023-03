Karel Geraerts mitigé : "Peu de gens s'attendaient à un tel résultat, mais..."

Le coach de l'Union Saint-Gilloise nourrissait quelques regrets après le match nul sur le terrain de l'Union Berlin (3-3).

L'Union a mené trois fois au but ce jeudi, de quoi créer un peu de frustration chez Karel Geraerts. "Il y avait moyen de faire quelque chose de mieux, mais on ne l'a pas fait. (Ca se joue), encore une fois, sur des détails. Je me rappelle que contre l'Antwerp, c'est aussi un coup franc qui décide du match. C'est à nous de ne plus faire d'erreurs à l'entrée des 16 mètres. D'un autre côté, si l'adversaire met chaque coup franc dans le but...", a réagi Karel Geraerts au micro de la RTBF après la rencontre.

L'Union semble s'être remise de sa période de moins bien, décrite par certains comme "un début de crise". "Personnellement, je n'ai jamais senti, à un seul moment, que c'était la crise cette saison à l'Union. Ce qu'on fait, c'est très bien. Peu de gens s'attendaient à un tel résultat (de notre part) aujourd'hui. Venir jouer ici, dans ce stade, c'était pas évident. Nous sommes peu déçus, mais quand même fiers. Il y aura un nouveau match de haut niveau la semaine prochaine", a continué le coach de l'Union Saint-Gilloise, bien décidé à qualifier son équipe pour les quarts de finale d'Europa League.