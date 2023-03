Moris et l'Union ont répondu de la meilleure des manières : "On nous disait dans un trou.."

L'Union Saint-Gilloise a partagé l'enjeu dans un match spectaculaire sur le terrain de l'Union Berlin en Europa League (3-3).

L'Union va mieux. Après une mauvaise série en championnat et une élimination en Coupe de Belgique, les Bruxellois relèvent la tête.

"Je suis fier de ce qu’on a montré ce soir. On nous disait dans un trou depuis un petit temps mais on a montré qu’il y avait beaucoup de caractère dans cette équipe. Venir marquer trois buts à Berlin… peu d’équipes pourront le faire", a déclaré Anthony Moris au micro de la RTBF après le match nul (3-3) face à l'Union Berlin ce jeudi soir.

Moris était tout de même un peu frustré, car l'Union a mené trois fois et que son gardien a arrêté un penalty, avant d'encaisser sur le rebond. "Il y a de la frustration, mais il ne faut pas oublier qu’en face c’est une très bonne équipe. On a toutes les cartes en main pour le match retour, et c’est le plus important."

"Je pense qu'avant la rencontre, beaucoup de joueurs se sont remémorés ce qu’ils ont traversé pour arriver un jour à disputer un huitième de finale d’Europa League", a conclu le Luxembourgeois.