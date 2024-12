Anderlecht continue son rêve européen : nouvelle victoire et un top 8 qui se précise !

Anderlecht a participé à la superbe soirée du football belge - cinq victoires - en allant s'imposer au Slavia Prague. Une performance qui laisse les Mauves solidement installés dans le top 8 de l'Europa League !

Le RSC Anderlecht a frappé un grand coup ce jeudi soir en allant s'imposer dans cet Eden Arena où l'Union Saint-Gilloise avait connu de telles difficultés en préliminaires de la Ligue des Champions. Malgré plusieurs absents et non des moindres, les Mauves se sont imposés au Slavia Prague (1-2).

Privés de Stroeykens mais aussi Dolberg et Dreyer (laissés au repos) au coup d'envoi, les Mauve & Blanc ont pourtant été d'une efficacité redoutable. Après une petite alerte entre Coosemans et Dendoncker (3e), Mats Rits s'offre la première demi-occasion mais ne trouve pas le cadre (6e) après un bon travail de Verschaeren. Face au bon pressing anderlechtois, cependant, la défense du Slavia se troue totalement et Nilson Angulo place le ballon au fond (9e, 0-1).

Verschaeren marque et sort

Le Slavia repartira de plus belle, multipliant les centres depuis le flanc gauche où les latéraux se promènent ; Coosemans boxe assez maladroitement les ballons qui lui parviennent (15e, 45e). Yari Verschaeren est très en jambes mais malmené ; malgré cela, il profite d'un très bon travail de Luiz Vazquez en pivot pour envoyer une frappe sèche et faire le break (31e, 0-2). Il se tient l'épaule dans la foulée : le n°10 faisait un excellent match mais ne sortira pas des vestiaires après la pause.

© photonews

Privé d'un véritable maître à jouer, Anderlecht aura beaucoup de mal à mettre le pied sur le ballon en seconde période. Seul Nilson Angulo, en très grande forme, enchaîne les jolis gestes, mais finit par devoir céder sa place, épuisé. Juste avant, après un ballon piètrement boxé de Coosemans sur une frappe de Provod, le corner consécutif avait trouvé la tête de Tomas Chory pour faire 1-2 (58e).

Anderlecht avec le gratin européen

Le même Chory manque le cadre de manière incompréhensible sur un centre de plus venu de la gauche (63e) ; Thomas Foket est à la peine, pas aidé par Anders Dreyer qui est bien mal monté à la place de Verschaeren. Vazquez aussi se met à souffler, et sort remplacé par Dolberg sans avoir su se montrer dangereux mais avec un assist intelligent au compteur.

En seconde période, il n'y en aura eu que pour les Tchèques face à un RSCA dans le dur mais qui restera solide, grâce notamment à l'intelligence de Dolberg pour aller chercher les fautes nécessaires devant et à un Jan-Carlo Simic impérial dans les arrêts de jeu pour dégager un ballon chaud (90e+2). Le résultat est là, dans la douleur : les Mauves sont 3e en Europa League et ne doivent désormais plus lâcher leur ticket direct pour les 8e de finale.