Nouveau sélectionneur confirmé pour cet Anderlechtois, qui espérera enfin faire ses débuts en équipe nationale en 2025

Le Sénégal a un nouveau sélectionneur, ou plutôt a décidé de confirmer l'intérimaire dans ses fonctions. Pape Thiaw avait remplacé Aliou Cissé en octobre dernier.

En octobre dernier, la fédération sénégalaise surprenait en se séparant d'Aliou Cissé, qui avait emmené les Lions de la Teranga jusqu'au sacre en Coupe d'Afrique des Nations en 2022. Cissé avait, il est vrai, grandement perdu en popularité au sein de son vestiaire.

Succéder à Aliou Cissé, en poste depuis 9 ans, n'allait pas être une mince affaire. Pour prendre le temps de trouver un nouveau sélectionneur, la FSF avait nommé Pape Thiaw en octobre dernier à titre intérimaire. Un intérim réussi puisque le Sénégal avait depuis enchaîné quatre victoires et s'est qualifié pour la CAN 2025.

Et visiblement, Thiaw a convaincu, car la FSF a décidé à l'unanimité de le maintenir dans ses fonctions. À 43 ans, Pape Thiaw a été annoncé comme sélectionneur ce vendredi, avec pour missions de bien figurer à la CAN et d'emmener les Lions de la Teranga au Mondial 2026.

C'est une nouvelle que Moussa N'diaye, le latéral du RSC Anderlecht, accueillera avec espoir. Grand talent de son pays, N'diaye n'a pourtant pas encore eu l'occasion de faire ses débuts avec le Sénégal et n'a même pas été appelé cette année malgré ses belles performances.