Colin Coosemans sauveur d'Anderlecht une fois de plus : "Désormais, on peut viser plus haut"

Anderlecht s'est imposé 1-2 face au Slavia Prague. Un succès auquel n'est évidemment pas étranger Colin Coosemans.

Cela n'a pas été facile, mais le RSC Anderlecht est reparti avec les trois points de son escapade européenne au Slavia Prague ce jeudi soir.

il y avait de la solidarité entre nous", a expliqué Colin Coosemans à la RTBF. "Il y avait de la générosité dans les courses et dans le travail fait par toute l’équipe. Le plan mis en place a bien fonctionné en première mi-temps. Et en deuxième mi-temps, honnêtement, c’était survivre. Mais la mentalité de l’équipe était parfaite aujourd’hui."

"Le Slavia a un style de jeu spécifique et on savait qu’un gros match nous attendait où rien ne serait donné. On s’est battu et on est sorti gagnant", a-t-il continué.

Les Mauves peuvent une nouvelle fois remercier leur gardien et capitaine, qui a su rassurer sa défense en fin de rencontre. "Sur mon arrêt déterminant en fin de rencontre? Je dois encore analyser le match, mais je suis content. La seule chose peut-être, c’est qu’on n’a pas assez joué en deuxième mi-temps, notamment avec le pressing mis par le Slavia. Mais à la fin, il n’y a que les trois points qui comptent."

Anderlecht est désormais assuré de disputer au moins les barrages de l'Europa League. "On en a parlé un petit peu avant le match. On se dit qu’en tant que groupe, il faut viser plus haut sans pression", a continué Coosemans.