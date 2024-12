🎥 Les Anderlechtois font la fête après leur qualification pour les barrages de la Ligue Europa

Anderlecht s'est assuré une place dans le top 24 de la Ligue Europa. L'euphorie aprÚs la victoire contre le Slavia Prague était immense pour les Mauves, comme en témoignent les images partagées par le club.

Anderlecht pouvait faire la fête hier soir : les Mauves et Blancs sont désormais assurés de figurer parmi les 24 meilleures équipes de la phase de groupes de la Ligue Europa et donc de participer, au minimum, aux barrages. Ce jeudi soir, ils ont arraché une victoire 1-2 sur la pelouse du Slavia Prague. Un succès difficile, mais les points sont là, et c’est tout ce qui compte.

Malgré une première mi-temps compliquée, le club bruxellois a pris l’avantage et menait 0-2 contre le cours du jeu. Même si le Slavia est revenu à 1-2, les Mauves ont réussi à tenir leur avance jusqu’au coup de sifflet final.

Après la rencontre, l’euphorie était au rendez-vous. Les scènes de joie partagées par le club sur les réseaux sociaux en disent long sur l’importance de cette victoire pour l’équipe.