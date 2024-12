Le beau jeu ? Anderlecht sait aussi faire sans : "On a vraiment souffert"

Le RSC Anderlecht s'est offert une victoire très importante ce jeudi face au Slavia Prague. Un succès forgé dans la difficulté.

Anderlecht a réalisé la superbe opération de cette soirée d'Europa League en battant le Slavia Prague sur son terrain. Pourtant, les Mauves ont dû faire le gros dos en seconde période.

"On a vraiment souffert, surtout en deuxième mi-temps", a commencé le joueur d'Anderlecht Leander Dendoncker en après-match au micro de la RTBF.

"En première mi-temps on était très efficaces. Je pense que par moments on arrivait à sortir bien en jouant et c'est ce qui a manqué un peu en deuxième mi-temps. On n'a pas oublié de jouer, mais c'est eux qui ont mis plus de pression parce qu'ils étaient menés 2-0."

Anderlecht est désormais qualifié pour les barrages mais peut également prétendre à une place directe en 8e de finales. Pourtant, le Diable Rouge ne s'enflamme pas.

"Vous savez,dans le foot tout peut changer très vite. Alors on doit rester humble et on doit essayer de continuer à travailler très dur. Il y a beaucoup de matchs qui se suivent l'un après l'autre", a-t-il répondu.