On avait fini par ne plus croire en lui : un Anderlechtois a répondu présent au meilleur moment

Dans l'adversité, David Hubert a dû se reposer à Prague sur des joueurs qui n'avaient jusqu'ici pas répondu présent. Et ils le lui ont rendu, notamment un Nilson Angulo qui tient enfin son match référence.

Entre les blessures de Mario Stroeykens, Samuel Edozie et dans une moindre mesure Thorgan Hazard, la fragilité de Francis Amuzu et la méforme de certains autres joueurs comme Yari Verschaeren ou Nilson Angulo, il y avait de quoi s'arracher les cheveux du côté de David Hubert.

En effet, comme nous l'avions récemment souligné (lire ici), malgré le calendrier surchargé du RSC Anderlecht, la tournante était jusqu'ici restée limitée, et c'était tant par manque d'options que par manque, aussi, de joueurs assez performants sur le banc. Remplacer Amuzu par Angulo ou Stroeykens par Verschaeren n'était, jusqu'ici, tout simplement pas suffisant. Même chose devant avec Vazquez pour Dolberg.

Mais cette fois, pas le choix : la cascade de blessures et d'incertitudes a forcé David Hubert à commencer à Prague avec une ligne offensive "bis" - Verschaeren, Vazquez, Angulo. Tous trois jouaient gros, et ont envoyé un message très positif à leur coach.

Yari Verschaeren confirme

Concernant Verschaeren, c'est plutôt une confirmation qu'une surprise, quelques jours après son but contre le Beerschot. Comme si les rumeurs évoquant un départ en janvier avaient - enfin - mis un peu d'urgence dans le jeu du "Kid", qui a inscrit un très joli but à l'Eden Arena. Sa blessure à l'épaule est dommage mais pas catastrophique.

© photonews

Nilson Angulo, par contre, a vraiment impressionné... et vraiment surpris. Lui qui était vu comme un ailier surdoué techniquement mais très nonchalant et, surtout, pas très pertinent dans ses choix, a presque tout réussi contre le Slavia Prague. Chaque accélération provoquait une faute ou une situation dangereuse, chaque dribble avait un sens, chaque geste technique une utilité - et son but n'est pas celui d'un joueur dénué d'intelligence footballistique.

Angulo prouve enfin qu'il est une option

On peut parler de prestation référence pour l'Equatorien, dont Jelle Coen nous disait récemment qu'à ses yeux, il n'avait plus grand chose à faire avec le RSCA Futures. Le problème, c'est qu'en équipe A, Angulo n'avait jusqu'ici pas montré qu'il méritait sa place ; c'est enfin chose faite. Vu l'incapacité d'Amuzu à enchaîner les titularisations, c'est important.

Dans une moindre mesure, même Luiz Vazquez a marqué des points. Dans un rôle de pivot, en première mi-temps, il a beaucoup aidé ses équipiers, trouvant même Verschaeren sur le 0-2. La montée de Dolberg a rappelé la différence de niveau entre les deux, mais s'il parvient à rester calme dans les moments difficiles, l'Argentin aura lui aussi son match référence à l'avenir.