Le KRC Genk prêt à relever la tête face aux Rangers en Europa League ?

Ce jeudi soir, le KRC Genk entamera son aventure en Ligue Europa. Les Limbourgeois affronteront les Rangers à Glasgow dans le cadre de la première journée de la phase de ligue.

Le KRC Genk n'entamera pas cette rencontre avec une très grande confiance. Après s'être inclinés en championnat face à Charleroi (0-1) et l'Union Saint-Gilloise (1-2) à domicile, les hommes de Thorsten Fink auront à cœur de s'imposer.

En Pro League, ils figurent à la 14e place du classement après huit journées avec seulement huit points. Un nombre d'unités bien en deçà des attentes. C'est bien simple : le club limbourgeois a réalisé son pire départ en 32 ans.

Du côté écossais, la confiance n'est cependant pas au beau fixe également. Les joueurs de Russell Martin se sont imposés en Coupe de la Ligue samedi dernier, mais s'étaient inclinés la semaine précédente contre Hearts. Le Diable Rouge Nicolas Raskin a d'ailleurs marqué samedi dernier pour son retour dans le groupe après avoir été écarté.

En ce début de saison, les Rangers ont connu deux lourdes défaites en Coupe d'Europe. En effet, le Club de Bruges n’a fait qu’une bouchée de la formation écossaise lors des barrages qualificatifs de la Ligue des Champions, en s’imposant 9-1 au cumulé.

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 21h00. Rendez-vous sur notre site web pour suivre ce match en direct écrit commenté.