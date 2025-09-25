Suis Rangers FC - KRC Genk en live sur Walfoot.be à partir de 21:00.
Date: 25/09/2025 21:00
Compétition: Europa League
journée: Journée 1
Stade: Ibrox Stadium

Le KRC Genk prêt à relever la tête face aux Rangers en Europa League ?

Ce jeudi soir, le KRC Genk entamera son aventure en Ligue Europa. Les Limbourgeois affronteront les Rangers à Glasgow dans le cadre de la première journée de la phase de ligue.

Temps   21:00 
20:57
 Les joueurs montent sur la pelouse !
Le coup d'envoi sera donné à 21h00.
Rangers FC: Jack Butland - James Henry Tavernier - John Souttar - Derek Cornelius - Jayden Meghoma - Mohammed Diomande - Thelo Aasgaard - Nicolas Raskin - Mikey Moore - Youssef Chermiti - Djeidi Gassama
Banc: Joe Rothwell - Connor Barron - Oliver Antman - Nasser Djiga - Bojan Miovski - Liam Kelly - Kieran Wright - Bailey Rice - Findlay Curtis - Danilo Pereira da Silva

KRC Genk (Rangers FC - KRC Genk)
KRC Genk: Hendrik Van Crombrugge - Zakaria El Ouahdi - Matte Smets - Mujaid Sadick Aliu - Joris Kayembe - Bryan Heynen - Ibrahima Sory Bangoura - Yaimar Medina - Patrik Hrosovský - Jarne Steuckers - Hyun-Gyu Oh
Banc: Junya Ito - Konstantinos Karetsas - Aaron Bibout - Nikolas Sattlberger - Ken Nkuba - Lucca Kiaba Brughmans - Robin Mirisola - Ayumu Yokoyama - Noah Adedeji-Sternberg - Adrian Palacios - Josue Ndenge Kongolo - Jusef Erabi

Ce jeudi soir, le KRC Genk entamera son aventure en Ligue Europa. Les Limbourgeois affronteront les Rangers à Glasgow dans le cadre de la première journée de la phase de ligue.

Le KRC Genk n'entamera pas cette rencontre avec une très grande confiance. Après s'être inclinés en championnat face à Charleroi (0-1) et l'Union Saint-Gilloise (1-2) à domicile, les hommes de Thorsten Fink auront à cœur de s'imposer.

En Pro League, ils figurent à la 14e place du classement après huit journées avec seulement huit points. Un nombre d'unités bien en deçà des attentes. C'est bien simple : le club limbourgeois a réalisé son pire départ en 32 ans.

Du côté écossais, la confiance n'est cependant pas au beau fixe également. Les joueurs de Russell Martin se sont imposés en Coupe de la Ligue samedi dernier, mais s'étaient inclinés la semaine précédente contre Hearts. Le Diable Rouge Nicolas Raskin a d'ailleurs marqué samedi dernier pour son retour dans le groupe après avoir été écarté.

En ce début de saison, les Rangers ont connu deux lourdes défaites en Coupe d'Europe. En effet, le Club de Bruges n’a fait qu’une bouchée de la formation écossaise lors des barrages qualificatifs de la Ligue des Champions, en s’imposant 9-1 au cumulé.

Le coup d'envoi de cette rencontre sera donné à 21h00. Rendez-vous sur notre site web pour suivre ce match en direct écrit commenté.

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

Excellente nouvelle pour le KRC Genk avant d'affronter les Rangers

24/09

Après deux défaites consécutives, le KRC Genk veut réagir face aux Rangers. Avant ce rendez-vous européen crucial, le club reçoit une bonne nouvelle : Konstantinos Karetsas...

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

Thorsten Fink doit-il craindre pour son poste au KRC Genk ?

24/09

Le KRC Genk lance sa campagne d'Europa League ce jeudi sur le terrain des Rangers en Écosse. En championnat, les choses ne se passent pas bien pour les Limbourgeois, et le ...

Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

Licenciement en vue ? Thorsten Fink met les choses au clair

24/09

Les mauvais résultats de Genk fragilisent Thorsten Fink. Dans Het Belang van Limburg, l'entraîneur réagit aux critiques et aux doutes sur sa méthode.

L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"

L'attaquant de Genk, Jusef Erabi, dévoile ses idoles et déborde d'ambition : "C'est ce que je veux devenir"

08:00

Le KRC Genk entame son aventure européenne en Europa League par un déplacement chez les Rangers. Le top 24 est l'objectif pour les Limbourgeois. C'est aussi l'occasion idéa...

"Il reste attaché aux Rangers" : le grand-père de Nicolas Raskin se confie sur son petit-fils

"Il reste attaché aux Rangers" : le grand-père de Nicolas Raskin se confie sur son petit-fils

10:00

Suite au retour de Nicolas Raskin dans l'équipe première des Rangers après avoir été écarté, son grand-père maternel Gilbert Govaert s'est confié à propos de son petit-fils...

Le directeur technique du KRC Genk met la pression sur Thorsten Fink et ses joueurs

Le directeur technique du KRC Genk met la pression sur Thorsten Fink et ses joueurs

12:20

Le KRC Genk se déplace à Glasgow pour son premier match de Ligue Europa. En championnat, les Limbourgeois peinent encore à trouver leur rythme, et il y a donc du travail po...

Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

Le KRC Genk face à son pire départ depuis... 32 ans

14:00

Ce jeudi soir, le KRC Genk se déplace à Glasgow pour son premier match d'Europa League. En championnat, les Limbourgeois peinent toujours à trouver leur rythme et, avec seu...

Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

Hyeon-Gyu Oh révèle la vérité derrière son transfert avorté à Stuttgart : "Ce fut un coup dur"

17:20

Hyeon-Gyu Oh semblait en route vers Stuttgart cet été, mais son transfert a capoté. Le Sud-Coréen raconte comment il a vécu cet échec et ce qui s'est réellement passé.

