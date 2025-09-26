"Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

Photo: © photonews

Sur un score beaucoup moins fleuve, le Racing Genk a imité le Club de Bruges en s'imposant contre les Rangers ce jeudi soir. La presse écossaise risque de finir par faire des cauchemars de notre plat pays.

En barrages pour la Ligue des Champions, le Club de Bruges n'avait fait qu'une bouchée des Glasgow Rangers : 1-3 à Ibrox, puis une véritable gifle 6-0 infligée au Jan Breydelstadion.

Ironie du sort, les Rangers, reversés en Europa League, affrontaient une autre équipe belge ce jeudi soir dans le cadre de la première journée de la phase de groupes : le Racing Genk. Là encore, c'est la formation de Pro League qui s'est imposée, mais cette fois sur le plus petit écart, 0-1. Et la presse écossaise le digère difficilement.

Lire aussi… Mission réussie : le KRC Genk entame son aventure européenne par une victoire face aux Rangers

C'est le Scottish Sun qui mérite la palme du plus beau titre de la journée pour son "Oh, pas encore", en première page, en référence à l'attaquant sud-coréen des Limbourgeois, qui a manqué un penalty avant d'inscrire le seul et unique but de la rencontre en seconde période. "La perspective d'une nouvelle opposition belge a suffi à déclencher une crise de stress post-traumatique aux Rangers", écrit le quotidien.

La presse écossaise vit mal la défaite des Rangers contre Genk

Même son de cloche dans The Scotsman. "On aurait dit qu'il allait passer une soirée difficile après son penalty manqué, mais un bon attaquant ne lâche rien et il a été récompensé à la 55e minute. Oh a accepté avec joie le carton jaune après avoir enlevé son maillot, permettant à tout le monde de voir qui avait marqué. Tout le monde savait qui avait marqué, et les supporters des Rangers s'en fichaient complètement ; ils ont des problèmes plus graves."

Le Hérald, de son côté, rappelle le passé de l'attaquant Sud-Coréen, qui évoluait encore au Celtic Glasgow il y a quelques années. "L'ancien attaquant du club rival a remis l'entraîneur Russell Martin sous le feu des projecteurs."

Enfin, dans les colonnes d'Inside Ibrox, c'est l'ironie qui domine. "Le retour des Rangers en Europa League n'a pas apporté d'espoir, mais plutôt une certaine frustration. Après la victoire de samedi, l'équipe a retrouvé ses esprits contre Genk." Vous l'aurez compris : la presse écossaise risque de faire des cauchemars de notre plat pays.

