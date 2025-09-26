"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers

"Ce n'est pas facile de jouer à 11 contre 10" : la 14e place de Genk quasi oubliée après le succès aux Rangers
Photo: © photonews

Directeur sportif du Racing Genk, Dimitri De Condé est ravi après la victoire des Limbourgeois aux Rangers, ce jeudi soir en Europa League.

Le Racing Genk devait se reprendre après un début de saison décevant. La semaine dernière, il s’était incliné face à Charleroi et à l’Union, et pointe depuis à la 14e place du championnat. Face aux Rangers, l’équipe limbourgeoise a su réagir et s’imposer.

Genk a livré un bon match, malgré quelques grosses occasions manquées. Oh n’a pas su en concrétiser plusieurs, a raté un penalty et s’est également vu refuser un but. Hrošovský, quant à lui, a trouvé le poteau.

Lire aussi… Hendrik Van Crombrugge de retour, la surprise du chef : "Je reviens de loin, je ne vais pas mentir"

"Mais tout s’est bien terminé et nous avons pris les trois points, ce qui est certainement le plus important pour le moment. C’était une performance très mature. Nous avons été très stables et n’avons pas trop laissé d’espaces", a déclaré l’homme fort du club, Dimitri de Condé, au Belang van Limburg.

Dimitri De Condé salue la performance du Racing Genk à Glasgow

"L’organisation était parfaite et nous avons tout simplement bien joué au football. C’est une performance très mature, surtout à onze contre dix. Nous savons que ce n’est pas toujours facile de jouer en supériorité numérique", a-t-il poursuivi.

De Condé a également eu un mot pour son attaquant, en qui il a toujours maintenu sa confiance après le départ de Tolu Arokodare. "Je suis très heureux pour Oh, qu’il ait trouvé le chemin des filets. Les premiers pas sont faits, et la deuxième étape suivra dimanche lors du derby à Stayen contre le STVV."

Dimitri De Condé

