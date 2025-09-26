Hendrik Van Crombrugge de retour, la surprise du chef : "Je reviens de loin, je ne vais pas mentir"

Ce jeudi soir en Écosse, le Racing Genk avait besoin d'un résultat, et il l'a obtenu : une victoire 0-1 sur le terrain des Rangers. Mais ce qui a aussi retenu l'attention, c'est le retour d'Hendrik Van Crombrugge dans les buts.

Sa titularisation a surpris beaucoup de monde, Tobias Lawal semblant être le nouveau numéro un à Genk ces dernières semaines. Pourtant, Hendrik Van Crombrugge était le successeur logique de Mike Penders, dont le prêt dans le Limbourg n’a pas pu être prolongé.

Une blessure a toutefois bouleversé la donne et a offert à Lawal l’occasion de se montrer. L’Autrichien n’a pas commis d’erreurs majeures, mais il n’a jamais vraiment convaincu. Et alors qu’il semblait enfin s’installer dans le rôle de titulaire, Lawal s’est blessé cette semaine.



Lire aussi… "Oh, pas encore" : la Belgique fait encore trembler la presse écossaise après la victoire de Genk aux Rangers

Hendrik Van Crombrugge, un retour gagnant

Thorsten Fink a alors saisi l’opportunité pour remettre Van Crombrugge dans le feu de l’action à Ibrox. Un choix payant : le gardien de 32 ans a conservé sa cage inviolée lors de ce déplacement délicat et a ainsi contribué à une victoire précieuse pour les Limbourgeois en Europa League.

"Ça fait vraiment plaisir, je ne vais pas mentir", a réagi Van Crombrugge, visiblement soulagé après la rencontre. "Je reviens de loin. J’étais blessé et j’avais perdu ma place. Ma faim d’aider l’équipe est énorme. Maintenant, garder le zéro et prendre les trois points, c’est vraiment bien."

Pas seulement une victoire pour Thorsten Fink, mais pour tout le Racing Genk"

Pour Fink, cette victoire offre également un peu de répit. L’entraîneur était déjà sous pression après un début de saison médiocre et des playoffs décevants la saison dernière. Van Crombrugge est resté diplomate : "Est-ce une victoire pour lui ? L’entraîneur fait partie du tout. Et de l’équipe. Nous voulons tous le meilleur pour le Racing Genk."

Reste à voir comment la hiérarchie évoluera dans les semaines à venir. Lawal ne sera pas absent longtemps, mais Van Crombrugge a immédiatement montré sa valeur. Ce qui semblait être une solution temporaire pourrait bien redevenir le titulaire indiscutable de Genk.