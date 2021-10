La France renverse aussi l'Espagne et remporte la Ligue des Nations

Les Bleus ont, comme prévu, souffert dans le jeu face à l'Espagne, mais ont une nouvelle fois renversé la situation dans une dernière demi-heure plaisante.

Elle est enfin là, cette tant attendue finale de la Ligue des Nations. On blague, mais ne nous leurrons pas, si la Belgique affrontait l'Espagne ce soir, ce duel à 20h45 un dimanche soir aurait eu une autre saveur et nul doute que les Bleus et la Roja, eux, sont motivés à l'idée de gagner un trophée, fut-il secondaire, et de prouver leur regain de forme - pour la France - ou confirmer leur retour au premier plan - pour l'Espagne.

Pas une pub pour la Nations League

Le scénario du match, il est connu à l'avance : une France qui va devoir se résoudre à laisser le ballon à l'adversaire la majeure partie du temps et compter sur des contres et sur son trio offensif de rêve pour faire mal à de jeunes espagnols peu efficaces. Sans surprise, l'Espagne prend la mainmise sur le match, mais à part Ferran Torres, qui fait vivre un calvaire à Théo Hernandez, peu de danger devant ; l'ailier de Manchester City trouve Sarabia qui alerte à demi Hugo Lloris (12e). Gavi, au milieu, impressionne encore dans ses prises de balle et son culot face à un milieu déforcé par l'absence d'Adrien Rabiot.

Pour le reste, rien, strictement rien à signaler, surtout pas côté Bleus où on déplore qui plus est la blessure de Raphaël Varane, assez bêtement, en dégageant l'un des nombreux centres peu tendus de Torres (43e). Au retour des vestiaires, la France s'ébrouera un peu, tentant plus de choses et mettant le pied, tandis que le public italien présent nargue les deux équipes en chantant "campione d'Europa" - la troisième place de la Squadra est déjà oubliée.

L'étincelle jaillit

D'un coup, cependant, le match basculera dans la folie après l'heure de jeu, alors que l'Espagne semblait reprendre le contrôle de la rencontre via notamment un Busquets impérial et un Gavi très remuant. Mais c'est la France, comme "prévu" en contre, qui offre le premier frisson : Théo Hernandez trouve la barre (63e). Sur le contre consécutif, cependant, le pauvre Dayot Upamecano (remplaçant de Varane) se troue devant Oyarzabal, qui fait froidement 1-0 (64e).

À peine le temps de s'en remettre que le second tir dangereux des Bleus jaillit cette fois des pieds de Karim Benzema : exilé au bout du rectangle, il envoie une frappe enroulée dont il a le secret pour égaliser (66e, 1-1). Le match a basculé dans la folie, et c'est l'Espagne, qui donnait le tempo, qui a l'air d'en souffrir le plus. L'entrée de Yeremi Pino redynamise la Roja, mais le couperet tombe : Kylian Mbappé jaillit de sa boîte pour faire 1-2 (80e). Le joueur du PSG est hors-jeu sur la passe de Pogba mais un défenseur espagnol dévie la balle et rend donc le but licite.

Dans un match qui a échappé à tout contrôle de la part de l'Espagne, Lloris sauve les meubles sur une belle volée de Pablo Oyarzabal (89e). Les Bleus sont dans leur scénario de rêve, mais il faudra encore que le portier de Tottenham s'interpose sur un corner au bout du temps additionnel devant Fornals cette fois (90e+4). Comme face à la Belgique, la France a renversé la situation et remporte cette seconde Ligue des Nations. Ca vaut ce que ça vaut, mais au vu des scénarios de matchs, difficile de nier le coeur de ces Bleus ...