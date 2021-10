La France est rentrée dans l'histoire ce dimanche

En remportant le Final Four de la Nations League, la France est la première à poser un record.

Ce dimanche, la France a ajouté une ligne à son palmarès: la victoire en Nations League. Les Bleus ont remporté cette compétition pour la première fois, il faut dire que ce n'était que la seconde édition, la première ayant été remportée par le Portugal de Cristiano Ronaldo.

Grâce à cette victoire, la France est la première nation à avoir remporté toutes les compétitions qui ont été organisées pour des équipes nationales et pour lesquelles elle est éligible. En effet, on le sait,les Français ont remporté par deux fois la Coupe du Monde (1998 et 2018).

Ils ont aussi remporté le championnat d'Europe des Nations à deux reprises (1984 et 2000). La coupe des Confédérations? Remportée à deux reprises aussi, en 2001 au Japon et en Corée, et en 2003 en France.

Enfin, les bleus ont aussi remporté la médaille d'or olympique en 1984 lors des JO de Los Angeles en battant le Brésil en finale. Les Bleus, s'ils n'ont pas le palmarès de l'Allemagne, de l'Italie ou encore du Brésil, ont désormais une armoire à trophées assez complète. Félicitations à eux.