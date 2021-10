🎥 Oui, Kylian Mbappé était hors-jeu : voici pourquoi le but a tout de même été validé

Kylian Mbappé a inscrit le 2-1 face à l'Espagne et était hors-jeu au moment de la passe de Théo Hernandez. Mais si le but a été validé, c'est pour une raison trÚs simple.

La vidéo n'a pas été montrée en replay, la ligne de VAR n'a pas été tracée clairement par la réalisation et, comme bien trop souvent depuis l'instauration de la vidéo, la décision n'a pas été expliquée clairement à tout le monde. Bref : après le but de Kylian Mbappé face à l'Espagne, beaucoup estimaient à raison que le joueur du PSG était hors-jeu au moment de la passe de Théo Hernandez. En Belgique, notamment, où le hors-jeu de Romelu Lukaku pour une question de centimètres contre la France restait dans les têtes, on s'insurge.

Mais il y a une explication à ce but validé : la passe d'Hernandez est déviée volontairement par Eric Garcia, défenseur de la Roja, qui tacle et remet ainsi Kylian Mbappé "en jeu". Selon l'interprétation de la règle par l'arbitre, le but ne doit donc pas être annulé. Beaucoup de voix, y compris d'arbitres, estiment cependant que Mbappé étant hors-jeu au début de la phase et influençant naturellement le geste de Garcia, le but n'aurait pas dû être accordé. Et au vu des buts parfois annulés pour des détails, on peut douter de "l'esprit du jeu" dans cette situation. Une phase qui continuera donc à faire jaser ...

Sergio Busquets : "L'arbitre nous a dit qu'Eric Garcia voulait jouer le ballon et que ça annule le hors-jeu. Mais il voulait jouer le ballon car le ballon aurait atteint Mbappé qui était hors-jeu ! Ça n'a pas de sens !"



(Via @GuillemBalague) pic.twitter.com/vzcj8JR3tL — Instant Foot ⚜ (@lnstantFoot) October 10, 2021