Didier Deschamps est clair : "Benzema a prouvé être essentiel"

Didier Deschamps a fait à nouveau appel aux services de Karim Benzema pour cette Ligue des Nations, et le sélectionneur des Bleus est ravi d'avoir fait revenir le buteur du Real Madrid en Equipe de France.

Depuis son retour pour l'Euro 2020, Karim Benzema a prouvé être un véritable atout pour l'Equipe de France et a fait oublier les polémiques ayant amené son absence durant plusieurs années. Contre la Belgique et l'Espagne, il a ainsi inscrit ses 5e et 6e buts depuis son retour. "Ce n'est pas le même joueur qu'en 2015. Il est plus affûté, il a gagné en maturité humainement", se réjouit Didier Deschamps après la victoire en finale de la Nations League.

"Karim est un joueur essentiel et il l'a prouvé sur ces deux matchs. Je suis content pour lui et pour l'ensemble de l'équipe. Ce n'était pas le titre le plus important, mais pour lui, c'était très important de la gagner", conclut le coach des Bleus dans des propos relayés par L'Equipe.