Notre bête noire a encore frappé: les Diables reviennent de Cardiff avec un petit point

Les Diables Rouges n'ont pas aligné les buts comme contre la Pologne, mais ont su trouver l'ouverture avant de perdre deux points dans les dernières minutes du match.

Allez, c'est presque terminé. Après deux rencontres à Bruxelles, les Diables effectuaient ce samedi soir leur premier déplacement de cette Ligue des Nations à Cardiff, pour la visite quasi annuelle au Pays de Galles. Pour ce duel, Martinez avait annoncé la présence de Casteels. Sur la feuille, Theate, Boyata et Trossard l'accompagnent. Eden Hazard et Jan Vertonghen sont sur le banc.

Le début de la rencontre est compliqué pour cette défense new-look, avec en plus la présence de Dendoncker. Après 4 minutes, Ampadu ouvre d'ailleurs le score... mais la VAR intervient et voit un hors-jeu que tout le monde avait zappé.

Les Diables sortent tout de même de leur boîte, avec Batshuayi qui est toujours contré par un défenseur lors de chaque tentative chaque tentative, mais surtout grâce à Tielemans et De Bruyne qui testent les gants de Hennessey. Juste avant le retour aux vestiaires, Trossard loupe la plus grosse occasion de notre équipe nationale face au but vide. A la pause, on est sur un nul vierge des familles.

Les hommes de Martinez reviennent avec de meilleures intentions, mais surtout de la concrétisation. Une percée de Trossard sur la droite, le ballon transite par Batshuayi qui sert Tielemans à l'entrée du rectangle. Ce dernier ne loupe pas l'occasion d'ouvrir le score (52', 0-1).

Par la suite, c'est un peu l'ennuie le plus total. On sent que les Diables veulent se concentrer sur l'avantage, alors que les Gallois aimeraient revenir au score, mais ils n'y arrivent pas. Les dernières minutes sont tout de même longues pour tout le monde et ce qui devait arriver arriva. Ramsey, excellent depuis son entrée, sert superbement Johnson qui égalise. La VAR donne cette fois raison aux Gallois (85', 1-1).

Avec 4 points sur 9, les diables restent bien évidemment derrière les Pays-Bas qui ont concédé le nul contre la Pologne (2-2). En Route vers la Pologne pour la der de la saison... avant les vacances.