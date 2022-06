Malgré son but, Tielemans est déçu: "Après l'ouverture du score, nous ne sommes plus venus devant leur rectangle"

Tielemans a renoué avec une bonne performance sous le maillot des Diables et aurait aimé rentrer en Belgique avec les trois points.

Les Diables Rouges de Roberto Martinez vont donc rentrer en Belgique avec un seul petit point, après pourtant avoir mené. Youri Tielemans, qui a marqué le seul but de notre équipe nationale, est revenu sur ce duel, parlant d'abord de l'ambiance locale.

"On savait que ce serait difficile ici", a déclaré le joueur de Leicester au micro de RTL Sport. "Il savent apporter un plus devant leurs supporters, ils ont été agressifs. Pourtant on s'en est bien sorti, même si on aurait pu avoir plus d'occasions. On a surtout manqué d'automatismes... on aurait pu faire mieux".

D'un point de vue personnel, Tielemans a marqué son 5ème but sous le maillot des Diables: "Mon but? Oui il est beau mais on aurait dû jouer plus comme cela plus souvent, avec des combinaisons en une touche. Cela leur aurait fait mal mais on a souvent manqué le dernier geste aujourd'hui, surtout en première période. Puis après mon but, nous n'avons plus vraiment eu l'occasion de venir près de leur rectangle".

Il y a en effet encore un peu de travail, surtout dans la gestion des premières ou des dernières minutes.