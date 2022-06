Furieux, Roberto Martinez peste contre le VAR : "Une décision choquante, ils nous ont privés de deux points"

Les Belges n'ont certainement pas offert une performance convaincante à Cardiff. Les Diables Rouges ont dû se contenter d'un nul contre le Pays de Galles (1-1). Après coup, le sélectionneur national était furieux du but accordé. L'Espagnol n'a pas mâché ses mots.

En fin de rencontre, Ramsey a servi Johnson qui a battu Casteels. Le juge de touche lève le drapeau, mais après plusieurs minutes de visionnage, le VAR approuve le but. Après le match, Roberto Martinez n'a parleé que de cette phase. L'Espagnol était furieux.

"Excusez-moi, mais je ne peux pas analyser ce match avant d'avoir une explication concernant ce but. C'était une décision choquante", a souligné le Catalan au micro de RTL Sport. "Il n’y a pas d’explication valable. L'’arbitre assistant avait pris la bonne décision en signalant le hors-jeu. Le VAR a vérifié et il a changé la décision alors que la ligne n’est pas correcte. On peut voit que les lignes tracées ne sont pas parallèles à la ligne du grand rectangle. Un parfait exemple du fait que le VAR ne fonctionne pas. Soit on change cette technologie, soit on ne l’utilise plus du tout car c’est un désastre. Nous aurions toujours dû gagner ce match. Ils nous ont privés de deux points ce soir, c'était simplement un hors-jeu. Mes joueurs ne méritent pas cela, car nous avons très bien défendu", a conclu Roberto Martinez.