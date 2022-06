"Cette égalisation nous casse le moral"

Boyata était de retour dans le onze et a joué une meilleure rencontre que contre les Néerlandais... mais malheureusement il n'y a pas la victoire au bout des 90 minutes.

Après sa mauvaise performance contre les Pays-Bas, Boyata était de retour dans le onze de base sur la pelouse du Pays de Galles. Le défenseur du Hertha voulait se rattraper: "Après una mauvaise performance, tu veux toujours performer. Mais avec le 1-1 de ce soir, je suis déçu", a déclaré le défenseur au micro de RTL Sport.

Il analyse ensuite la rencontre: "C'est décevant surtout pour la défense. Ce genre de match, c'est une opportunité pour nous les défenseurs. Ce qu'on voulait, c'est garder le clean-sheet, mais malgré le travail fourni, et les occasions qu'on a eu pour tuer le match, c'est 1-1 et c'est décevant. Je pense en plus qu'ils marquent sur leur seule occasion en seconde période. C'est la deuxième fois ici qu'on fait un nul, on sait qu'ils ont avec James et Bale des joueurs pour nous poser des problèmes. Cela casse le moral."

Il reste une rencontre, en Pologne, pour terminer ce début de campagne et cette saison sur une bonne note.