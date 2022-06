Les Diables tiennent le coup et clôturent leur saison par une victoire face à la Pologne

Les Diables Rouges se sont imposés sur le score de 0-1 en Pologne.

Les Diables semblent animés de bonnes intentions et sont les premiers à se porter vers l’avant en balançant beaucoup de longs ballons. Mertens est le premier à alerter Szczęsny, mais c’est bien trop timide (3e). Un nouveau long ballon, et Thorgan Hazard se retrouve devant Szczesny. Le gardien de la Juventus intervient bien et est touché dans le contact (9e).

Les Polonais partent vite en reconversion et sont encouragés chaleureusement à chacune de leurs salves par un stade de Varsovie plongé dans une belle ambiance.

Face à un double rideau défensif, les Diables trouvent des solutions. Eden Hazard décale Tielemans. Le milieu de Leicester jette un coup d’œil, puis délivre un centre millimétré pour Batshuayi. L’attaquant inscrit son deuxième but dans cette Ligue des Nations (16e). Les Diables sont déjà aux commandes.

Le bloc belge avance de plus en plus et, comme à l’aller, presse la Pologne à la relance. Tielemans enchaîne les interventions et les passes bien senties. La Pologne se ménage une belle occasion, avec Szymanski oublié par la défense, mais heureusement sa frappe passe loin au-dessus (30e).

Assez discret depuis le début du match, Eden Hazard est lancé par Batshuayi. Le ballon piqué du joueur du Real est magnifique et bat Szczesny…mais il est signalé hors-jeu. Ces minutes en plus lui font du bien, mais un but serait un chouette bonus. Un qui a déjà marqué dans ces matchs de juin, c’est Axel Witsel. Le milieu de terrain tire juste au-dessus (40e). De plus en plus de possession, et des occasions encore, avec Batshuayi bien lancé sur une transversale. Sa frappe est contrée (42e).

Alors que l’on se dirige vers la mi-temps, la Pologne hérite d’une occasion énorme. Lewandowski dépose un centre parfait à Zalewski, qui place heureusement juste à côté du but de Mignolet (45e). Comme quoi, il faut toujours rester attentif, le spectre de Cardiff rôde toujours…

Tenir le coup, jusqu'au bout

Martinez avait dit avant le match qu’il allait y avoir du changement dans l’équipe. Ce n’est pas le cas en début de match, mais bien en seconde période, avec la montée au jeu de Vanaken à la place de Witsel.

Les Diables sont tout proches de faire le break sur leur première occase en seconde mi-temps. Thorgan Hazard est décalé sur un corner, crochète et frappe. Son envoi flottant passe juste à côté (52e). Malgré les quelques approximations, la défense belge se montre très appliquée. Laissé en tribunes pour les trois premiers matchs, Foket monte à l’heure de jeu à la place de Thorgan Hazard. C’est ensuite au tour d’Openda et de Trossard d’entrer au jeu, en remplacement de Batshuayi et d’Eden Hazard. Ces deux-là se seront rassurés en ce mois de juin.

Dans la foulée, Vertonghen est tout près de forcer Kiwior au csc. Les Diables seraient en tout cas bien inspirés de tuer le match. De l’autre côté, des Polonais jouant en contre ne sont pas assez précis…puis se montrent très dangereux sur phases arrêtées, via Lewandowski puis Glik dans la foulée (75e). Mertens sort à la place de De Ketelaere pour les 10 dernières minutes.

Trossard, déjà double buteur à l'aller, réalise une rentrée tonitruante et force Szczesny à son premier vrai arrêt du match (83e). La fin de la rencontre est fort animée, et si les Polonais restent fort brouillons, ils sont tout proches d'égaliser. Swiderski reprend de volée, et Mignolet réalise un arrêt de classe mondiale, le seul sur ces deux matchs (87e). Openda manque un face à face, et sur le contre Swiderski, encore lui, envoie sa reprise de la tête sur le poteau ; il est temps que ça se termine !

Le soulagement est réel au coup de sifflet final, même si la rencontre a été globalement maîtrisée. L'essentiel, lui, est atteint : il est encore possible de prendre la première place du groupe.