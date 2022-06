Timothy Castagne tire un premier bilan de la Nations League : "On perd des points bêtement"

La fausse note face au pays de Galles et la claque reçue par les Pays-Bas ont du mal à passer.

Avec un bilan de 7 sur 12, la Belgique boucle ses quatre premiers matchs de Nations League avec un goût de trop peu. C'est en tout cas le sentiment de Timothy Castagne après la victoire de justesse en Pologne mais surtout la débâcle face aux Pays-Bas.

"Bien sûr, on doit mieux gérer car on se fait peur dans les dernières minutes. On a un peu relâché et mis moins de rythme donc l’adversaire a mis un pressing insistant. L’important était de gagner et c’est fait."

Et d'ajouter, "je pense qu’on a eu une bonne réaction après la claque face aux Pays-Bas mais ce n'est pas un bilan suffisant. On perd des points bêtement. Au final, on mérite bien nos vacances avant de penser à la saison prochaine. Elle sera vraiment intéressante avec le Mondial au milieu de la saison."