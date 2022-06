Witsel à l'OM ? Les dessous de l'offre phocéenne

Le Diable Rouge a récemment été cité à l'Olympique de Marseille. Les détails de l'offre ont fuité.

Récemment, nous vous annoncions qu'Axel Witsel était proche de rebondir à l'Olympique de Marseille. L'OM aurait fait de Witsel sa priorité pour le mercato et conviendrait aux exigences du coach, Jorge Sampaoli.

Karim Bennani, journaliste chez Canal +, a ensuite dévoilé les dessous de l'offre faite par le club au Diable Rouge. L'OM proposerait ainsi un contrat portant sur deux saisons, plus une en option. Foot Mercato ajoute que le salaire serait de 4 millions d'euros annuels, et que le Belge ainsi que son épouse seraient désireux de rallier la cité phocéenne. On risque d'être fixés bien assez tôt...